ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن القوة القاهرة في حقل الفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتباراً من اليوم الاثنين.

وتتولى شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، تشغيل الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا.

وتوقفت صادرات النفط في الموانئ الليبية الرئيسية اليوم وظل الإنتاج منخفضا في جميع أنحاء البلاد وسط مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة من أجل السيطرة على وإيرادات النفط.

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