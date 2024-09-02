النيابة العامة للدولة تشارك في الاجتماع الخامس عشر لمساعدي النواب العموم بدول مجلس التعاون

شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي عُقد اليوم الاثنين.

وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، المحامي العام الأول، بمشاركة الأستاذ هيثم علي عبدالله الحمادي، المحامي العام بنيابة الفجيرة الكلية، والأستاذ عبيد أحمد ربيع العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بآليات تعزيز التعاون المشترك من النيابات العامة في الدول الأعضاء فيما أوصى بعدد من التوصيات لرفعها إلى الاجتماع المقبل لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، المزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل.

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