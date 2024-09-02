Monday, 02 September 2024 11:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النيابة العامة للدولة تشارك في الاجتماع الخامس عشر لمساعدي النواب العموم بدول مجلس التعاون

9/2/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي عُقد اليوم الاثنين.

وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، المحامي العام الأول، بمشاركة الأستاذ هيثم علي عبدالله الحمادي، المحامي العام بنيابة الفجيرة الكلية، والأستاذ عبيد أحمد ربيع العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بآليات تعزيز التعاون المشترك من النيابات العامة في الدول الأعضاء فيما أوصى بعدد من التوصيات لرفعها إلى الاجتماع المقبل لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، المزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02092024000110011019ID1108627535

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث