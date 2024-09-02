النيابة العامة للدولة تشارك في الاجتماع الخامس عشر لمساعدي النواب العموم بدول مجلس التعاون

(MENAFN
- Al-Bayan)
شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي عُقد اليوم الاثنين.
وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، المحامي العام الأول، بمشاركة الأستاذ هيثم علي عبدالله الحمادي، المحامي العام بنيابة الفجيرة الكلية، والأستاذ عبيد أحمد ربيع العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بآليات تعزيز التعاون المشترك من النيابات العامة في الدول الأعضاء فيما أوصى بعدد من التوصيات لرفعها إلى الاجتماع المقبل لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، المزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل.
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