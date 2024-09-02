نتانياهو يطلب الصفح من عائلات الرهائن الستة المقتولين في غزة

نتانياهو يطلب الصفح من عائلات الرهائن الستة المقتولين في غزة
التاريخ
9/2/2024 3:00:31 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، "الصفح" من عائلات ست
رهائن تم انتشال جثثهم من نفق في جنوب قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع.
وقال في مؤتمر صحافي متلفز: "أطلب منكم الصفح لعدم إعادتهم أحياء. كنا قريبين لكننا لم ننجح. ستدفع حماس ثمناً باهظاً للغاية".
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