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نتانياهو يطلب الصفح من عائلات الرهائن الستة المقتولين في غزة

9/2/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، "الصفح" من عائلات ست
رهائن تم انتشال جثثهم من نفق في جنوب قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع.

وقال في مؤتمر صحافي متلفز: "أطلب منكم الصفح لعدم إعادتهم أحياء. كنا قريبين لكننا لم ننجح. ستدفع حماس ثمناً باهظاً للغاية".

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