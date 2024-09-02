نتانياهو يطلب الصفح من عائلات الرهائن الستة المقتولين في غزة

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، "الصفح" من عائلات ست

رهائن تم انتشال جثثهم من نفق في جنوب قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع.

وقال في مؤتمر صحافي متلفز: "أطلب منكم الصفح لعدم إعادتهم أحياء. كنا قريبين لكننا لم ننجح. ستدفع حماس ثمناً باهظاً للغاية".

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