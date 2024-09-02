تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية في جلسة الاثنين

تباين أداء معظم أسواق الأسهم في الخليج، الاثنين، مع استمرار تفاؤل المستثمرين إزاء خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.

وارتفع مؤشر دبي 0.7 بالمئة مسجلاً أعلى مستوى في 10 سنوات عند 4356.77 نقطة، مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 3.2 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 بالمئة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.84%.

وزاد المؤشر القطري 1.1 بالمئة مع صعود معظم الأسهم المدرجة عليه، ومنها مصرف قطر الإسلامي الذي أنهى تداولاته على ارتفاع 2.6 بالمئة. في غضون ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي أن الشركة المملوكة للدولة ستزيد إنتاجها من اليوريا إلى أكثر من 12.4 مليون طن سنويا من ستة ملايين طن حاليا، دون تحديد إطار زمني.

وتراجع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة ليغلق عند مستوى 12167 نقطة، متأثرا بانخفاض سهم مجموعة التيسير واحدا بالمئة، فيما ارتفع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 27.90 ريال.

كما ارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.25%.

فيما تراجع مؤشر الكويت بنسبة 0.03%، والبحرين بنسبة 0.38%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 3.6 بالمئة.

وأظهر استطلاع لآراء محللين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل مع استمرار تراجع التضخم.