«بيبر أرابيا 2024» يبحث غداً في «مركز دبي التجاري» سبل الاستدامة وتقليل الانبعاثات

تشهد دبي غداً الثلاثاء انطلاق النسخة الثانية عشرة من الورق «بيبر أرابيا 2024»، والذي يعد أقدم وأهم معرض للأعمال بين الشركات في الشرق الأوسط تركيزاً على الاستدامة، حيث يبرز المشاركون أهمية تقليل البصمة الكربونية للصناعة في دعم مبادرات «صفر انبعاثات» التي تتبناها الحكومات الإقليمية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال مسؤولو «بيبر أرابيا 2024» في بيان صحفي، إن المعرض يُعد منصة فريدة للخبراء لاستكشاف وتحليل وتقديم توصيات استراتيجية تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال التركيز على حلول إدارة النفايات وإعادة التدوير.

ومن المقرر أن يُقام المعرض الذي تنظمه شركة الفجر للمعلومات والخدمات في مركز دبي التجاري العالمي من 3 إلى 5 سبتمبر، بمشاركة قرابة 100 شركة من مختلف أنحاء العالم. ويتميز المعرض هذا العام بمشاركة عارضين من قطاع الأقمشة غير المنسوجة للمرة الأولى، إضافة إلى أقسام متخصصة مثل «Corrugated ME» و«Folding Carton ME».

وقال نضال محمد، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات: «على الصعيد العالمي، تمكنت صناعة الورق من تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 50% لكل طن خلال العقد الماضي، خاصة في أوروبا وفقًا للبيانات المتاحة. ومع النمو المتزايد للصناعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتوقعات بتجاوز السوق 28 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بات من الضروري تقييم وضع الصناعة الإقليمية على مؤشر الاستدامة».

ويستضيف المنتدى الثاني للورق والأنسجة في الشرق الأوسط هذا العام مناقشة حول أجندة الاستدامة، مما يعزز من أهمية «بيبر أرابيا» كمنصة رئيسية لمعالجة القضايا الهامة للصناعة والمجتمع وصناع القرار.

وأشار سانديب راينا، رئيس مبيعات التصدير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة APP، إحدى أكبر مصانع الورق في العالم والمشارك الدائم في «بيبر أرابيا 2024» إلى أن صناعة الورق تتطور بسرعة في المجال البيئي على الصعيدين العالمي والإقليمي، حيث تعتمد المصانع حلولاً خضراء عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من التوريد والإنتاج، وصولاً إلى سلسلة التوريد، وسيستمر هذا الاتجاه في النمو.