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الاكتتاب على أسهم «إن إم دي سي إينيرجي» يتجاوز الحد المطلوب 14 مرة

9/2/2024 3:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة «إن إم دي سي»، أن الاكتتاب على الطرح العام الأولي لعدد 1.15 مليار سهم في شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل «إن إم دي سي إنيرجي»، قد تجاوز الحد المطلوب بـ 14 مرة، عقب عطلة نهاية الأسبوع، وفي رابع أيام فترة الاكتتاب، المقرر أن تنتهي بعد غد. وشهد سهم مجموعة «إن إم دي سي» قفزة كبيرة اليوم، بنحو 9 %، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.

وتعتبر شركة «إن إم دي سي إينيرجي» (الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً)، شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة «إن إم دي سي»، والتي تفتخر بسجل حافل من الإنجازات، التي تحققت من خلال النمو القوي في الإيرادات، مدعومة من «ألفا ظبي القابضة» التابعة لشركة IHC.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.5 مليار درهم، مقسم إلى 5 مليارات أسهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.5 درهم للفلس. وتتوفر أسهم الطرح للبيع بقيمة 2.8 درهم للسهم للمستثمرين المؤهلين. وتعتزم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 11 سبتمبر 2024، لتشكل إنجازاً بارزاً في مسيرة نمو الشركة.

وكان بنك أبوظبي الأول، هو المتلقي والمدير الرئيس لاكتتاب الطرح العام الأول. وشملت البنوك المتلقية الأخرى، بنك أبوظبي التجاري، و«يو بنك»، و«بنك المارية المحلي». أما وكيل التوزيع ومستشار الإدراج لشركة «إن إم دي سي إينيرجي»، فهو الدولية للأوراق المالية.


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