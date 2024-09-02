بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تنقل 90 طناً من المساعدات لدعم الشعب السوداني

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قامت دبي الإنسانية بتسهيل شحنات إغاثة عاجلة إلى العاصمة التشادية

نجامينا.

وفي استجابة سريعة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، أقلعت طائرة شحن من طراز بوينغ 747 من مطار آل مكتوم الدولي هذا الصباح في تمام الساعة 09:00 (السبت 31 أغسطس) محملة بـ 90 طناً من المستلزمات الطبية الأساسية والمواد الإغاثية المقدمة من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن المتوقع أن تدعم هذه الموارد الحيوية أكثر من 70,000 شخص من السودانيين، مما يخفف من معاناتهم ويساهم في حماية الأرواح في المنطقة.

وقال جوسيبي سابا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: "في هذه اللحظات الحرجة، سرعة الاستجابة هي الفرق بين الحياة والموت. قدرتنا على التعبئة وتوصيل المساعدات بسرعة هي شهادة على الشراكات القوية والدعم الدائم من قيادتنا في دبي. هذا الجسر الجوي إلى تشاد يبرز جهودنا المستمرة لدعم المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم."

وأضاف روبرت بلانشارد، مدير عمليات الطوارئ لمركز لوجستيات الصحة العالمية التابع لمنظمة الصحة العالمية: "استجابةً للأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، تقوم منظمة الصحة العالمية بتقديم 37 طناً من السوائل الطبية المنقذة للحياة لعلاج الآلاف من المحتاجين إلى المساعدة الطبية الفورية. هذا الجسر الجوي الذي وفرته دبي الإنسانية أساسي لتجاوز التحديات اللوجستية ويمثل دعماً كبيراً لاستجابة الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية".

ومن جهته، قال بنيامين سفاري، رئيس إدارة الإمدادات، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "بفضل الدعم السخي من دبي الإنسانية، تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم 53 طناً من الإمدادات الضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الماسة في السودان. سيسمح هذا الجسر الجوي للمفوضية بمساعدة 68,000 شخص في منطقة دارفور التي تأثرت بالفيضانات العارمة والتي تعاني بالفعل من المجاعة".

وبلغت تكلفة الجسر الجوي الإغاثي 1.48 مليون درهم إماراتي

(405,000 دولار أمريكي)، تم تمويلها بالكامل من قبل صندوق الأثر الإنساني العالمي التابع لدبي الإنسانية والمخصص لدعم المهمات الإنسانية العاجلة من دبي إلى العالم.



