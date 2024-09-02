بعد ورطة فيلادلفيا.. لماذا يخشى نتانياهو الرقم 42؟

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ضغوطاً داخلية وخارجية، من أجل تعديل مبادئ التفاوض بخصوص هدنة غزة وذلك بالتخلي عن أولوية التواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والتركيز على الرهائن الذين يتناقص عددهم باستمرار جراء العمليات العسكرية بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في غزة.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفائه هاجموا الدفاع يوآف غالانت في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني أمس والذي عقد بعد ساعات من استعادة القوات الإسرائيلية جثث ستة رهائن أسرتهم حماس خلال هجومها في 7 أكتوبر واتهمت إسرائيل الحركة بقتلهم قبل وصول الجنود إلى موقع الرهائن، وهو ما نفته حماس.

وجاء الاجتماع عشية الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد الهستدروت العمالي اليوم ، حيث نزل مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع مساء الأحد للمطالبة باتفاق وقف إطلاق نار وسط غضب متصاعد تجاه الحكومة لفشلها في التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب لإنقاذ

الرهائن.

وفي الاجتماع الذي عقد مساء الأحد، ورد أن غالانت وصف الطلب بحفاظ إسرائيل على سيطرتها على ما يسمى بمحور فيلادلفيا الذي يفصل مصر عن غزة بأنه "قيد غير ضروري فرضناه على أنفسنا". وحذر من أنه نتيجة لذلك، الحكومة "لن تحقق أهداف الحرب التي حددناها لأنفسنا"، وفقًا لتعليقات انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الناطقة باللغة العبرية.

وقبل الاجتماع، نشر غالانت على موقع إكس دعوة عامة لمجلس الوزراء الأمني لعقد اجتماع يناقش إلغاء تصويت مجلس الوزراء على سيطرة إسرائيل على فيلادلفيا، وهي نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الجارية مع حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل إطلاق سراح 101 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة.

وبحسب ما ورد، قال غالانت للوزراء: "إعطاء الأولوية لمحور فيلادلفيا على حساب أرواح الرهائن هو عار أخلاقي".

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل مستنكرة من وزراء آخرين.

وذكرت التقارير أن نتانياهو نفسه أبلغ غالانت بأنه متمسك بمطالبه على الرغم من مقتل الرهائن الستة.

ورداً على الضغوط من وزراء في حكومته ومؤسسات نقابية إسرائيلية، زعم نتانياهو، إن حركة حماس تحصل على السلاح عبر محور فيلادلفيا، في محاولة منه لتدعيم موقفه المتمسك بإعطاء الأولوية لهذا الملف في المفاوضات.

وأضاف: "كلنا نرغب بإعادة الأسرى لكن يجب ألا نتخلى عن محور فيلادلفيا لأنه هو شريان الحياة حماس ومتنفسها"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية. وشدد على أنه: "من يصرح بإمكانية انسحابنا من فيلادلفيا لمدة 42 يوما (مدة الهدنة المقترحة) يعرف أنها ستتحول إلى 42 عاما".

وقال نتنياهو بحسب التقارير إنه إذا انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا، فإن "الرهائن سيتم نقلهم إلى سيناء، ومن ثم إلى إيران"، مضيفا إن "الولايات المتحدة وافقت بالفعل على هذا، فلماذا تعارضونه؟".

ولكن زعمت التقارير أن نتانياهو قال أيضا إنه مستعد للتنازل في مجالات أخرى غير محور فيلادلفيا، مؤكدا أن صفقة الرهائن مع حماس لا تزال ممكنة.

ونقل عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله: إذا استجبنا لمطالب حماس، كما يريد غالانت، فإننا سنخسر الحرب".

وقدم اقتراحاً غير مسبوق، فقال إنه يجب أن تحتل إسراييل أجزاء من غزة بشكل دائم مقابل كل رهينة ميت ولا تعيد تلك المناطق أبدًا.

وذكرت التقارير أن وزير العدل ياريف ليفين ووزير الخارجية يسرائيل كاتس اتهموا غالانت بخلق ديناميكية تحصل فيها حماس على تنازلات من إسرائيل نتيجة لقتل الرهائن.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر أن الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف الحاكم يدعو إلى اتخاذ خطوات بعيدة المدى ردا على مقتل الرهائن، حيث دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تمرير قانون يحدد عقوبة الإعدام لجرائم الإرهاب.