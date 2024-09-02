بايدن ينتقد نتانياهو لعدم قيامه بما يكفي بشأن صفقة الرهائن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يقوم بما يكفي للتوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس مضيفا أن واشنطن قريبة من عرض مقترح نهائي على المفاوضين.

وكان بايدن يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي انتشاله جثث ست رهائن من نفق في غزة من بينهم هيرش جولدبرج بولين الأمريكي الإسرائيلي البالغ من العمر 23 عاما.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن قُتلوا في الفترة الأخيرة برصاص مسلحين من حماس.

وأثارت أحدث وفيات للرهائن انتقادات لاستراتيجية إدارة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وزادت من الضغوط على نتنياهو من جانب الإسرائيليين لتحرير الرهائن المتبقين.

وعندما سُئل بايدن عما إذا كان يعتقد أن نتانياهو يبذل جهدا كافيا للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن، قال "لا". ولم يخض في تفاصيل بشأن تعليقه الذي أثار ردودا حادة من مصادر إسرائيلية كبيرة.

ولدى سؤاله بخصوص ما إذا كان يعتزم تقديم مُقترح نهائي لاتفاق الرهائن للجانبين هذا الأسبوع، قال بايدن "نحن قريبون جدا من ذلك".

وأضاف عندما سُئل عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق أن "نبع الأمل لا ينضب".

وذكر البيت الأبيض أن بايدن ونائبته كاملا هاريس التقيا اليوم الاثنين بفريق التفاوض الأمريكي بشأن الرهائن مشيرا إلى أن الرئيس عبر عن شعوره "بالألم والغضب" إزاء مقتل الرهائن.

وقال البيت الأبيض إنه جرى إطلاع بايدن وهاريس على مقترح تقدمت به الولايات المتحدة وقطر ومصر وناقشا الخطوات التالية في الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وتأتي أحدث انتقادات بايدن لنتانياهو في وقت يواجه فيه الرئيس الأمريكي ونائبته دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الحرب المستعرة منذ ما يقرب من 11 شهرا في غزة.

وأثار الصراع انقسامات بين الديمقراطيين إذ يضغط العديد من التقدميين منهم على بايدن لتقييد أو وضع شروط على الأقل لإمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل حليفة واشنطن الرئيسية في الشرق الأوسط.

ردا على تعليقات بايدن، قالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى إن "من اللافت للنظر" أن بايدن يضغط على نتانياهو بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن بدلا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

وقالوا إن تصريح بايدن بأن نتانياهو لم يبذل جهدا كافيا كان خطيرا أيضا لأنه جاء بعد أيام من إعدام حماس لستة رهائن، بما في ذلك أمريكي.

وقال المسؤول الكبير في حماس سامي أبو زهري إن تصريحات بايدن تمثل "اعترافا أمريكيا بمسؤولية نتنياهو عن تعطيل التوصل إلى صفقة".

وأضاف "أي مقترح يتضمن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل سنتعامل معه بجدية كبيرة".

وقال نتنياهو، الذي اتهم حماس بعرقلة أي اتفاق، في مطلع الأسبوع إن "من يقتل الرهائن لا يريد صفقة".

وخرج متظاهرون إسرائيليون إلى الشوارع اليوم الاثنين لليوم الثاني، ونظمت أكبر نقابة عمالية إضرابا عاما للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق.

وفشلت حتى الآن أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح غزة الذي طرحه بايدن في مايو.



