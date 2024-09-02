إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية غدًا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية غدا الأحد بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية“إى فاينانس”.

وتتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين وهى خدمة تخصيص الأراضى الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكترونى من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك.

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وأشار بيان الوزارة إلى أنه جارى العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء وإصدار السجل الصناعي، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها فى إصدارات مُتتالية للمنصة، و يمكن الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط التالى:

كما أوضح بيان وزارة الصناعة أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستُساهم فى التسهيل على المستثمر الصناعى وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أى من الجهات، حيث أنه من المُستهدف أن تكون المنصة هى القناة الرئيسية فى التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.

بالإضافة إلى أن المنصة ستقوم تلقائيًا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التى اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، وستُتيح المنصة الخدمات التى يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات، كما توفر المنصة حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعى يحتوى على كل المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة من خلال المنصة مع حالة كل طلب.

وحرصًا من الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة فى عملية التخصيص للمتقدمين، سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضى على الموقع الإلكترونى للمنصة بما فى ذلك أسماء الفائزين، وسيتم نشر شرح مفصل عن معايير التقييم التى تم اعتمادها، وتدعو الوزارة جميع المهتمين إلى متابعة نتائج التخصيص على المنصة والتأكد من شفافية الإجراءات المُتبعة.

كما أوضح البيان طريقة التسجيل على الموقع الإلكترونى لمنصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق بعض من الخطوات لتسجيل حساب من خلال الرابط التالي: ، مُوضحًا بالفيديو التعريفى المرفق مع البيان الخطوات التالية:-

1- فتح متصفح الإنترنت والانتقال إلى عنوان الموقع الإلكترونى للمنصة والضغط على تسجيل الدخول.

2- الضغط على إنشاء حساب (كلمة التسجيل) للتسجيل على المنصة.

3- إدخال البيانات ثم الضغط على انشاء حساب.

4- سيتم ارسال بريد إلكترونى للتأكيد.

5- الضغط على الرابط داخل البريد الإلكترونى وسوف يقوم بتحويلك على الموقع الإلكتروني.

6- الضغط على بيانات الحساب.

7- إدخال البيانات الشخصية وارفاق الملفات المطلوبة، مع ملاحظة أنه يجب اختيار إذا كنت صاحب شأن أو وكيل أو مفوض ثم الضغط على حفظ.

8- سيتم ارسال رسالة إلى رقم موبايل المُستخدم بها كود مكون من 6 أرقام، ثم ادخال الكود والضغط على حفظ.

9.إدخال بيانات الشركة وارفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.

10- إدخال بيانات المصنع وارفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.

11. الاشتراك فى المنصة عن طريق الضغط على الاشتراكات ثم اشترك الآن.

12- الضغط على طلب الحصول على رقم المستثمر حتى يتم التمكن من استخدام خدمات المنصة.

13- إرفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.

14- إرسال الطلب للمراجعة من جانب الهيئة.





وأعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1124 قطعة أرض صناعية اعتبارا من 1 وحتى 8 سبتمبر وذلك فى 14 محافظة“القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان” بمساحات متنوعة بإجمالى مساحة 8.4 مليون متر مربع، بأنشطة مختلفة“غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء”، على أن يكون التقديم على الخريطة الاستثمارية بالدخول على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار تخصيص أراضى، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التى يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة.

وجدير بالذكر أن الخريطة تُتيح الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضى المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء فى إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر فى كل المراحل التى يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال.

وأوضح البيان أنه سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة التقديم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة“SMS” ورسائل بالبريد الإلكترونى للمستثمرين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.

وفى المراحل المُقبلة ستُتيح منصة مصر الصناعية الرقمية فى إصداراتها معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مُؤمْنة للمستندات توفيرًا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فنى متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة.