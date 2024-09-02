إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية غدًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية غدا الأحد بالتعاون مع شركة تكنولوجيا
تشغيل المنشآت المالية“إى فاينانس”.
وتتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين وهى خدمة تخصيص الأراضى الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكترونى من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك.
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وأشار بيان الوزارة إلى أنه جارى العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء وإصدار السجل الصناعي، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها فى إصدارات مُتتالية للمنصة، و يمكن الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط التالى:
كما أوضح بيان وزارة الصناعة أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستُساهم فى التسهيل على المستثمر الصناعى وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أى من الجهات، حيث أنه من المُستهدف أن تكون المنصة هى القناة الرئيسية فى التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.
بالإضافة إلى أن المنصة ستقوم تلقائيًا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التى اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، وستُتيح المنصة الخدمات التى يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات، كما توفر المنصة حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعى يحتوى على كل المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة من خلال المنصة مع حالة كل طلب.
وحرصًا من الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة فى عملية التخصيص للمتقدمين، سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضى على الموقع الإلكترونى للمنصة بما فى ذلك أسماء الفائزين، وسيتم نشر شرح مفصل عن معايير التقييم التى تم اعتمادها، وتدعو الوزارة جميع المهتمين إلى متابعة نتائج التخصيص على المنصة والتأكد من شفافية الإجراءات المُتبعة.
كما أوضح البيان طريقة التسجيل على الموقع الإلكترونى لمنصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق بعض من الخطوات لتسجيل حساب من خلال الرابط التالي: ، مُوضحًا بالفيديو التعريفى المرفق مع البيان الخطوات التالية:-
1- فتح متصفح الإنترنت والانتقال إلى عنوان الموقع الإلكترونى للمنصة والضغط على تسجيل الدخول.
2- الضغط على إنشاء حساب (كلمة التسجيل) للتسجيل على المنصة.
3- إدخال البيانات ثم الضغط على انشاء حساب.
4- سيتم ارسال بريد إلكترونى للتأكيد.
5- الضغط على الرابط داخل البريد الإلكترونى وسوف يقوم بتحويلك على الموقع الإلكتروني.
6- الضغط على بيانات الحساب.
7- إدخال البيانات الشخصية وارفاق الملفات المطلوبة، مع ملاحظة أنه يجب اختيار إذا كنت صاحب شأن أو وكيل أو مفوض ثم الضغط على حفظ.
8- سيتم ارسال رسالة إلى رقم موبايل المُستخدم بها كود مكون من 6 أرقام، ثم ادخال الكود والضغط على حفظ.
9.إدخال بيانات الشركة وارفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.
10- إدخال بيانات المصنع وارفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.
11. الاشتراك فى المنصة عن طريق الضغط على الاشتراكات ثم اشترك الآن.
12- الضغط على طلب الحصول على رقم المستثمر حتى يتم التمكن من استخدام خدمات المنصة.
13- إرفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.
14- إرسال الطلب للمراجعة من جانب الهيئة.
وأعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1124 قطعة أرض صناعية اعتبارا من 1 وحتى 8 سبتمبر وذلك فى 14 محافظة“القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان” بمساحات متنوعة بإجمالى مساحة 8.4 مليون متر مربع، بأنشطة مختلفة“غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء”، على أن يكون التقديم على الخريطة الاستثمارية بالدخول على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار تخصيص أراضى، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التى يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة.
وجدير بالذكر أن الخريطة تُتيح الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضى المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء فى إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر فى كل المراحل التى يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال.
وأوضح البيان أنه سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة التقديم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة“SMS” ورسائل بالبريد الإلكترونى للمستثمرين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.
وفى المراحل المُقبلة ستُتيح منصة مصر الصناعية الرقمية فى إصداراتها معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مُؤمْنة للمستندات توفيرًا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فنى متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة.
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