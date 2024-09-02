إطلاق شركة ماونتن فيو السعودية للاستثمار العقارى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى عن إطلاق“ماونتن فيو السعودية”، ضمن خطتها التوسعية على المستوى الإقليمى والبدء بالسوق السعودى.

واستحوذت ماونتن فيو السعودية على أول قطعة أرض لها فى المملكة بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقارى وشركة آل سعيدان للعقارات، ويلى ذلك الاستحواذ على العديد من الأراضى المتميزة قريبًا فى إطار خطة طموحة لتطوير عدة مشروعات ومجتمعات عمرانية هناك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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وأكد المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة ماونتن فيو، أن التوسع فى السوق العقارى السعودى كان يمثل أحد أهم طموحات الشركة، خاصة وأن هذا السوق يتمتع بإمكانيات نمو هائلة.

وأضاف:“سنقيم على قطعة الأرض الجديدة مجتمعًا متميزًا يضم جميع الخدمات الأساسية والأنشطة المجتمعية، ويتوافق مع ركائز الإنسانية وجودة الحياة التى تتوافق مع رؤية المملكة 2030”.

وأوضح أن“ماونتن فيو” تسعى دائمًا لإبرام شراكات مع مختلف الجهات والاستحواذ على أراضٍ جديدة فى السعودية لتوسيع نطاق عملها وتحقيق تأثير إيجابى فى المجتمعات التى تخدمها.