Monday, 02 September 2024 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق شركة ماونتن فيو السعودية للاستثمار العقارى

9/2/2024 2:04:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى عن إطلاق“ماونتن فيو السعودية”، ضمن خطتها التوسعية على المستوى الإقليمى والبدء بالسوق السعودى.

واستحوذت ماونتن فيو السعودية على أول قطعة أرض لها فى المملكة بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقارى وشركة آل سعيدان للعقارات، ويلى ذلك الاستحواذ على العديد من الأراضى المتميزة قريبًا فى إطار خطة طموحة لتطوير عدة مشروعات ومجتمعات عمرانية هناك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

موضوعات متعلقة “نجيب ساويرس” يعرض قصرًا للبيع فى الساحل الشمالى بـ12.5 مليون دولار “سوديك” تطرح مشروع“أوجامى” فى الساحل الشمالى بإجمالى 1900 وحدة “ماس للتطوير” تطرح مشروعًا فى“القاهرة الجديدة” باستثمارات 22 مليار جنيه

وأكد المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة ماونتن فيو، أن التوسع فى السوق العقارى السعودى كان يمثل أحد أهم طموحات الشركة، خاصة وأن هذا السوق يتمتع بإمكانيات نمو هائلة.

وأضاف:“سنقيم على قطعة الأرض الجديدة مجتمعًا متميزًا يضم جميع الخدمات الأساسية والأنشطة المجتمعية، ويتوافق مع ركائز الإنسانية وجودة الحياة التى تتوافق مع رؤية المملكة 2030”.

وأوضح أن“ماونتن فيو” تسعى دائمًا لإبرام شراكات مع مختلف الجهات والاستحواذ على أراضٍ جديدة فى السعودية لتوسيع نطاق عملها وتحقيق تأثير إيجابى فى المجتمعات التى تخدمها.

MENAFN02092024000202011048ID1108627402

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث