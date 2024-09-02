إطلاق شركة ماونتن فيو السعودية للاستثمار العقارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى عن إطلاق“ماونتن فيو السعودية”، ضمن خطتها التوسعية على المستوى الإقليمى والبدء بالسوق السعودى.
واستحوذت ماونتن فيو السعودية على أول قطعة أرض لها فى المملكة بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقارى وشركة آل سعيدان للعقارات، ويلى ذلك الاستحواذ على العديد من الأراضى المتميزة قريبًا فى إطار خطة طموحة لتطوير عدة مشروعات ومجتمعات عمرانية هناك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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وأكد المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة ماونتن فيو، أن التوسع فى السوق العقارى السعودى كان يمثل أحد أهم طموحات الشركة، خاصة وأن هذا السوق يتمتع بإمكانيات نمو هائلة.
وأضاف:“سنقيم على قطعة الأرض الجديدة مجتمعًا متميزًا يضم جميع الخدمات الأساسية والأنشطة المجتمعية، ويتوافق مع ركائز الإنسانية وجودة الحياة التى تتوافق مع رؤية المملكة 2030”.
وأوضح أن“ماونتن فيو” تسعى دائمًا لإبرام شراكات مع مختلف الجهات والاستحواذ على أراضٍ جديدة فى السعودية لتوسيع نطاق عملها وتحقيق تأثير إيجابى فى المجتمعات التى تخدمها.
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