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سوما باى تتعاون مع ريدكون لتنفيذ مشروعات باستثمارات 1.7 مليار جنيه

9/2/2024 2:04:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت مجموعة شركات سوما باى للاستثمار السياحى والمطور العقارى لمنطقة خليج أبو سومة، مذكرة تعاون مع شركة ريدكون للتعمير، لبدء سلسلة من مشاريع التطوير والبناء فى منطقة أبو سومة بالبحر الأحمر باستثمارات تتجاوز 1.7 مليار جنيه خلال 18 شهرًا.

تشمل الاتفاقية تطوير وبناء مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية فى سوما باى؛ منها مشروع بلانكا، وباى ويست فالى، وريف تاون، وكوفز 2، ونوتيلوس، وغيرهم.

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وقال المهندس إبراهيم المسيرى، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات سوما باى، إن الشراكة مع“ريدكون للتعمير” تتضمن تطوير أكثر من 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى عدد من الفنادق السياحية الفاخرة.

وأضاف المسيرى، أن حجم الأعمال المتوقع خلال الربع الأخير من هذا العام يتجاوز 500 مليون جنيه، ويصل إلى 1.7 مليار جنيه مع نهاية عام 2025.

وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، إن الشركة تعتزم الاستثمار فى الموارد المحلية، وتطبيق أحدث تقنيات البناء الحديث، خاصة تكنولوجيا“BIM” لدمج توصيف نمذجة معلومات البناء، لتوفير طريقة أكثر فاعلية وكفاءة لتصميم المبانى وتشييدها وإدارتها.

وقال أمل عبد الواحد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ريدكون للتعمير، إن التعاون مع شركة“سوما باى” يتضمن تطوير عددًا من المطاعم، والنوادى الشاطئية، والمدارس، والفنادق، ومرافق أخرى، بالإضافة إلى المشروعات السكنية والتجارية.

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