سوما باى تتعاون مع ريدكون لتنفيذ مشروعات باستثمارات 1.7 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت مجموعة شركات سوما باى للاستثمار السياحى والمطور العقارى لمنطقة خليج أبو سومة، مذكرة تعاون مع شركة ريدكون للتعمير، لبدء سلسلة من مشاريع
التطوير والبناء فى منطقة أبو سومة بالبحر الأحمر باستثمارات تتجاوز 1.7 مليار جنيه خلال 18 شهرًا.
تشمل الاتفاقية تطوير وبناء مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية فى سوما باى؛ منها مشروع بلانكا، وباى ويست فالى، وريف تاون، وكوفز 2، ونوتيلوس، وغيرهم.
موضوعات متعلقة
“نجيب ساويرس” يعرض قصرًا للبيع فى الساحل الشمالى بـ12.5 مليون دولار “سوديك” تطرح مشروع“أوجامى” فى الساحل الشمالى بإجمالى 1900 وحدة “ماس للتطوير” تطرح مشروعًا فى“القاهرة الجديدة” باستثمارات 22 مليار جنيه
وقال المهندس إبراهيم المسيرى، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات سوما باى، إن الشراكة مع“ريدكون للتعمير” تتضمن تطوير أكثر من 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى عدد من الفنادق السياحية الفاخرة.
وأضاف المسيرى، أن حجم الأعمال المتوقع خلال الربع الأخير من هذا العام يتجاوز 500 مليون جنيه، ويصل إلى 1.7 مليار جنيه مع نهاية عام 2025.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، إن الشركة تعتزم الاستثمار فى الموارد المحلية، وتطبيق أحدث تقنيات البناء الحديث، خاصة تكنولوجيا“BIM” لدمج توصيف نمذجة معلومات البناء، لتوفير طريقة أكثر فاعلية وكفاءة لتصميم المبانى وتشييدها وإدارتها.
وقال أمل عبد الواحد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ريدكون للتعمير، إن التعاون مع شركة“سوما باى” يتضمن تطوير عددًا من المطاعم، والنوادى الشاطئية، والمدارس، والفنادق، ومرافق أخرى، بالإضافة إلى المشروعات السكنية والتجارية.
MENAFN02092024000202011048ID1108627401
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.