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11 ألف مواطن تقدموا لحجز 2406 وحدات بمشروع فالى تاورز

9/2/2024 2:04:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقدم 11 ألف مواطن لحجز 2406 وحدات سكنية بمشروع“فالى تاورز” فى مدينة حدائق أكتوبر.

وقال الدكتور حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إن حجز الوحدات السكنية بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين.

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وأضاف أنه تم انتهاء فترة الحجز للوحدات السكنية بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر بتاريخ 29 أغسطس الماضى، وقد تبين تقدم 11 ألف مواطن تقريبا لحجز 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وجارٍ مراجعة بعض التحويلات البنكية وتحديد موقفها.

وأشار إلى أنه جارٍ حالياً أيضاً مراجعة الطلبات المقدمة من العملاء، وإعداد الإجراءات اللازمة تمهيدا للاعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية.

يذكر أنّه كان قد تم الإعلان عن طرح تلك الوحدات ضمن برنامج مسكن بتاريخ 11 يونيو 2024، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 29 أغسطس بعدد 984 وحدة، ونظراً لحالة الطلب المرتفع على حجز تلك الوحدات واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين، فقد تم الإعلان عن زيادة عدد الوحدات المطروحة بمشروع فالى تاورز ليصبح 2406 وحدات بنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.

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