11 ألف مواطن تقدموا لحجز 2406 وحدات بمشروع فالى تاورز

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقدم 11 ألف مواطن لحجز 2406 وحدات سكنية بمشروع“فالى تاورز” فى مدينة حدائق أكتوبر.
وقال الدكتور حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إن حجز الوحدات السكنية بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين.
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وأضاف أنه تم انتهاء فترة الحجز للوحدات السكنية بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر بتاريخ 29 أغسطس الماضى، وقد تبين تقدم 11 ألف مواطن تقريبا لحجز 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وجارٍ مراجعة بعض التحويلات البنكية وتحديد موقفها.
وأشار إلى أنه جارٍ حالياً أيضاً مراجعة الطلبات المقدمة من العملاء، وإعداد الإجراءات اللازمة تمهيدا للاعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية.
يذكر أنّه كان قد تم الإعلان عن طرح تلك الوحدات ضمن برنامج مسكن بتاريخ 11 يونيو 2024، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 29 أغسطس بعدد 984 وحدة، ونظراً لحالة الطلب المرتفع على حجز تلك الوحدات واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين، فقد تم الإعلان عن زيادة عدد الوحدات المطروحة بمشروع فالى تاورز ليصبح 2406 وحدات بنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.
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