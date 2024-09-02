إنرشيا تستهدف تسليم 500 وحدة بمشروع جيفيرا خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة إنرشيا للتنمية العقارية تسليم 500 وحدة للعملاء بمشروع“چيفيرا” فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى خلال عام 2024، وذلك بعد توفير حزمة متنوعة من الخدمات بالمشروع، من بينها تشغيل الشاطئ وافتتاح عدد من المطاعم، بجانب وحدة طوارئ مستشفى
چيفيرا.
وقال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن إنرشيا للتنمية العقارية ركزت على رفع نسبة الإنشاءات بالمشروع للإسراع بمعدلات التسليم، ما مكن الشركة من الوفاء بتعاقداتها مع العملاء والتسليم بأعلى معايير الجودة.
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وأشار إلى وضع الشركة خطة قوية للارتفاع بنسبة التسليمات فى المشروع خلال العام الجارى، ليتم تسليم 500 وحدة فى“چيفيرا” خلال 2024.
وأوضح أن الشركة ملتزمة بتسليم باقى الوحدات للعملاء وفق الجدول الزمنى، كما تواصل رفع معدلات التنفيذ لزيادة عدد الوحدات التى يتم تسليمها تباعًا بأعلى معايير الجودة.
وقال إن الشركة بدأت تشغيل شاطئ“چيفيرا” هذا الصيف ليتمكن العملاء من الاستمتاع بجميع الخدمات، وذلك فى خطوة تحقق استفادة العملاء من المشروع حتى قبل استلام وحداتهم، كما تم افتتاح وحدة الطوارى فى مستشفى المشروع تعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال السنة لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة.
وأشار إلى أن توافر جميع الخدمات فى المشروع يضمن رفع نسبة الإشغال طوال العام، وليس موسم الصيف فقط، ما يتناسب مع خطة الدولة لجعل منطقة الساحل الشمالى عامرة بالحياة طوال السنة.
وأوضح أن الساحل الشمالى شهد أداءً قويًا فى حجم المبيعات، منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مطلع العام الجارى، لتحقق هذه المنطقة مزيدًا من النشاط والمبيعات القوية خلال موسم صيف 2024، وهو الأداء المميز الذى من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن الساحل الشمالى سيصبح منطقة نشيطة فى المبيعات طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط، كما ستحقق هذه المنطقة مبيعات قوية فى الخارج مما يتناسب مع رؤية الحكومة حول التوسع فى تصدير العقار وجذب عملاء أجانب.
وأوضح أن ((چيفيرا)) هو أكبر مشروعات شركة إنرشيا، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التى تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع.
ولفت إلى أن التسليمات فى مشروع“چيفيرا” تأتى بالتوازى مع استمرار الشركة فى التنفيذ وفقًا للجداول المحددة فى مشروعاتها القائمة، حيث تتضمن إجمالى محفظة مشروعات الشركة 8 مشروعات متنوعة من حيث الأنشطة والمواقع، ما يلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين، لافتًا إلى تنفيذ وتسليم 6 مشروعات منها، تتنوع بين السكنى والتجارى فى القاهرة والبحر الأحمر.
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