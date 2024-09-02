إنرشيا تستهدف تسليم 500 وحدة بمشروع جيفيرا خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة إنرشيا للتنمية العقارية تسليم 500 وحدة للعملاء بمشروع“چيفيرا” فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى خلال عام 2024، وذلك بعد توفير حزمة متنوعة من الخدمات بالمشروع، من بينها تشغيل الشاطئ وافتتاح عدد من المطاعم، بجانب وحدة طوارئ چيفيرا.

وقال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن إنرشيا للتنمية العقارية ركزت على رفع نسبة الإنشاءات بالمشروع للإسراع بمعدلات التسليم، ما مكن الشركة من الوفاء بتعاقداتها مع العملاء والتسليم بأعلى معايير الجودة.

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وأشار إلى وضع الشركة خطة قوية للارتفاع بنسبة التسليمات فى المشروع خلال العام الجارى، ليتم تسليم 500 وحدة فى“چيفيرا” خلال 2024.

وأوضح أن الشركة ملتزمة بتسليم باقى الوحدات للعملاء وفق الجدول الزمنى، كما تواصل رفع معدلات التنفيذ لزيادة عدد الوحدات التى يتم تسليمها تباعًا بأعلى معايير الجودة.

وقال إن الشركة بدأت تشغيل شاطئ“چيفيرا” هذا الصيف ليتمكن العملاء من الاستمتاع بجميع الخدمات، وذلك فى خطوة تحقق استفادة العملاء من المشروع حتى قبل استلام وحداتهم، كما تم افتتاح وحدة الطوارى فى مستشفى المشروع تعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال السنة لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة.

وأشار إلى أن توافر جميع الخدمات فى المشروع يضمن رفع نسبة الإشغال طوال العام، وليس موسم الصيف فقط، ما يتناسب مع خطة الدولة لجعل منطقة الساحل الشمالى عامرة بالحياة طوال السنة.

وأوضح أن الساحل الشمالى شهد أداءً قويًا فى حجم المبيعات، منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مطلع العام الجارى، لتحقق هذه المنطقة مزيدًا من النشاط والمبيعات القوية خلال موسم صيف 2024، وهو الأداء المميز الذى من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن الساحل الشمالى سيصبح منطقة نشيطة فى المبيعات طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط، كما ستحقق هذه المنطقة مبيعات قوية فى الخارج مما يتناسب مع رؤية الحكومة حول التوسع فى تصدير العقار وجذب عملاء أجانب.

وأوضح أن ((چيفيرا)) هو أكبر مشروعات شركة إنرشيا، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التى تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع.

ولفت إلى أن التسليمات فى مشروع“چيفيرا” تأتى بالتوازى مع استمرار الشركة فى التنفيذ وفقًا للجداول المحددة فى مشروعاتها القائمة، حيث تتضمن إجمالى محفظة مشروعات الشركة 8 مشروعات متنوعة من حيث الأنشطة والمواقع، ما يلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين، لافتًا إلى تنفيذ وتسليم 6 مشروعات منها، تتنوع بين السكنى والتجارى فى القاهرة والبحر الأحمر.