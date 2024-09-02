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الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

9/2/2024 10:14:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بياته اليومي حول حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً الى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 19:16 والجزر الثاني عند الساعة 08:03. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والمد الثاني عند الساعة 22:06 والجزر الأول عند الساعة 16:24 والجزر الثاني عند الساعة 04:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 30 95 15
دبي 45 30 70 10
الشارقة 45 29 70 10
عجمان 46 31 80 15
أم القيوين 44 30 70 20
رأس الخيمة 43 31 55 20
الفجيرة 37 30 90 35
العـين 45 31 60 10
ليوا 45 29 95 15
الرويس 43 29 95 25
السلع 42 30 95 30
دلـمـا 38 32 90 50
طنب الكبرى / الصغرى 37 33 85 40
أبو موسى 36 33 85 50

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