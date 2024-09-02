فرنسي جنّد 80 رجلاً لاغتصاب زوجته

MENAFN - Khaberni) خبرني - في قضية مروعة وصادمة، مثل الزوج "دومينيك بي" اليوم الإثنين أمام المحكمة بتهمة تخدير زوجته ودعوة أكثر من 80 شخصًا غريبًا لاغتصابها في منزلهما في فرنسا، على مدار ما يقرب من عقد من الزمان.





** تفاصيل القضية

ويُتهم الزوج بتخدير زوجته باستخدام أقراص النوم وأدوية مضادة للقلق، ثم تجنيد رجال عبر غرف دردشة على الإنترنت لاغتصابها.

زيُحاكم إلى جانب الزوج 50 رجلًا متهمون بالمشاركة في الاعتداء. تتراوح أعمار المتهمين بين 26 و73 عامًا، ويشملون موظفين حكوميين وصحفيين وضباط شرطة.





** التحقيقات

تم القبض على "دومينيك بي" في نوفمبر 2020 بعد أن ضبط وهو يصور ما تحت تنانير النساء في متجر. وعثرت الشرطة على ملف يحتوي على 20 ألف صورة وفيديو لزوجته وهي تتعرض للاعتداء.





**اعترافات صادم

اعترف الزوج بأنه قام بتخدير زوجته وعرضها على الرجال، مشيرًا إلى أنه كان يسجل تلك الاعتداءات.

و أصيبت الضحية، التي تزوجها "دومينيك" منذ عام 1973، بصدمة شديدة عندما علمت بالاعتداءات، ولا تتذكر أنها تعرضت للاغتصاب، حيث كانت تحت تأثير المخدرات.





** المحاكمة

من المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة أربعة أشهر، ويواجه "دومينيك بي" و50 متهماً آخرون عقوبة السجن لمدة 20 عامًا إذا أدينوا بالاغتصاب المشدد. هذه القضية تبرز قضايا الاعتداء الجنسي والتعامل مع الضحايا في المجتمع، وتسلط الضوء على أهمية الوعي والمساعدة للناجين من الاعتداءات.