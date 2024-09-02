سوق دبي عند أعلى مستوى في 10 سنوات بمكاسب 4.5 مليارات درهم

تخطى مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4350 نقطة في تداولات، أولى جلسات شهر سبتمبر، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.72 % أو ما يعادل 31.3 نقطة، مسجلاً 4356.77 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 4.5 مليارات درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 729.8 مليار درهم بنهاية جلسة الاثنين.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي مرتفعاً بأكثر من 5 %، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 109.12 ملايين درهم ليغلق عند 8.71 دراهم مرتفعاً بنسبة 3.2 %، تلاه «الخليج للملاحة» بـ47 مليون درهم مغلقاً عند 1.43 درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 48 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بـ39.9 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.5 % ليقفل عند 20 درهماً.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم اكتتاب القابضة بنسبة 3.14 %، وإعمار للتطوير بنسبة 2.6 %، ووطنية بنسبة 2.5 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 61.5 مليون درهم بجلسة الاثنين، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 131.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 70.4 مليون درهم.





سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.84 % إلى مستوى 9363.04 نقطة، ليربح السوق نحو 24 مليار درهم في جلسة الاثنين.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 179.98 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 101.7 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 81.9 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.4% ليغلق عند 4.46 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي ، بارتفاع أسهم إن إم دي سي 14.6 %، والخليج للمشاريع الطبية 11.1 %، والخليج الاستثمارية بنسبة 6.4 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 5.06 %.





مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 28.5 مليار درهم ، مدعومة بأداء الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.530 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.559 تريليونات درهم بنهاية جلسة الاثنين، موزعة بواقع 2.829 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و729.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة تقارب 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و396.16 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 438.4 مليون سهم عبر تنفيذ 31.8 ألف صفقة.