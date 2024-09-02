الارصاد الجوية للاردنيين : لا موجات حارة مسجلة

MENAFN - Khaberni) خبرني - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن شهر آب لهذا العام 2024 قد شهد أجواء صيفية عادية الى حارة نسبياً احياناً في اغلب مناطق المملكة، فيما سادت اجواء حارة الى حارة جداً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما ان شهر آب لم يشهد أي موجة حر خلال هذا العام 2024، فيما شهد شهر آب في العام الماضي 2023 أطول موجة حر في السجل المناخي الأردني والتي استمرت 13 يوم خلال الفترة (12-24) آب.

وأفاد آل خطاب أن معدل درجة الحرارة العظمى في مطار عمان المدني قد بلغت خلال شهر آب للعام الحالي 33.3 س° بزيادة عن معدله الشهري العام بمقدار 0.4 درجة مئوية، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 22.0 س° بزيادة عن معدلها الشهري العام بمقدار 1.3 درجة مئوية.

كما بلغت اعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مطار عمان المدني خلال شهر آب للعام الحالي 35.6 س° بتاريخ 19/8/2024، فيما سجلت اقل درجة حرارة صغرى بتاريخ 25/08/2024 وبلغت 19.4 س°.

وأضاف آل خطاب بأنه على مستوى المملكة فقد سجلت محطة رصد غور الصافي اعلى درجة حرارة عظمى خلال شهر آب 2024 بلغت 45.2 س° بتاريخ 01/08/2024، فيما سجلت محطة رصد الشوبك اقل درجة حرارة صغرى بلغت 10.6 س° بتاريخ 07/08/2024.



والجدير بالذكر ان اغلب النماذج العددية العالمية تشير بأنه من المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة خلال أشهر فصل الخريف (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني) اعلى من معدلاته العامة لنفس الفترة في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية الغربية بحوالي (0.5 – 1.0) درجة مئوية وباحتمالية توقع تتراوح ما بين 70%-80%، فيما ستكون اعلى من معدلاتها العامة لنفس الفترة بحوالي (1.0 - 1.5) درجة مئوية في جنوب وشرق المملكة وباحتمالية تصل الى 90%.

وأوضح آل خطاب بما يخص الامطار في فصل الخريف خلال الاشهر (أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني) فتشير اغلب النماذج العددية العالمية بأن مجاميع الامطار خلال فصل الخريف 2024 ستكون اقل من معدلها العام في اغلب مناطق المملكة وباحتمالية تتراوح ما بين 40%-50%.



الخرائط ادناه تبين انحراف معدلات درجات الحرارة ومعدل المجاميع المطرية عن معدلاتها العامة خلال فصل الخريف للعام الحالي 2024:

