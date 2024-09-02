الارصاد الجوية للاردنيين : لا موجات حارة مسجلة

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- Khaberni) خبرني - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن شهر آب لهذا العام 2024 قد شهد أجواء صيفية عادية الى حارة نسبياً احياناً في اغلب مناطق المملكة، فيما سادت اجواء حارة الى حارة جداً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما ان شهر آب لم يشهد أي موجة حر خلال هذا العام 2024، فيما شهد شهر آب في العام الماضي 2023 أطول موجة حر في السجل المناخي الأردني والتي استمرت 13 يوم خلال الفترة (12-24) آب.
وأفاد آل خطاب أن معدل درجة الحرارة العظمى في مطار عمان المدني قد بلغت خلال شهر آب للعام الحالي 33.3 س° بزيادة عن معدله الشهري العام بمقدار 0.4 درجة مئوية، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 22.0 س° بزيادة عن معدلها الشهري العام بمقدار 1.3 درجة مئوية.
كما بلغت اعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مطار عمان المدني خلال شهر آب للعام الحالي 35.6 س° بتاريخ 19/8/2024، فيما سجلت اقل درجة حرارة صغرى بتاريخ 25/08/2024 وبلغت 19.4 س°.
وأضاف آل خطاب بأنه على مستوى المملكة فقد سجلت محطة رصد غور الصافي اعلى درجة حرارة عظمى خلال شهر آب 2024 بلغت 45.2 س° بتاريخ 01/08/2024، فيما سجلت محطة رصد الشوبك اقل درجة حرارة صغرى بلغت 10.6 س° بتاريخ 07/08/2024.
والجدير بالذكر ان اغلب النماذج العددية العالمية تشير بأنه من المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة خلال أشهر فصل الخريف (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني) اعلى من معدلاته العامة لنفس الفترة في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية الغربية بحوالي (0.5 – 1.0) درجة مئوية وباحتمالية توقع تتراوح ما بين 70%-80%، فيما ستكون اعلى من معدلاتها العامة لنفس الفترة بحوالي (1.0 - 1.5) درجة مئوية في جنوب وشرق المملكة وباحتمالية تصل الى 90%.
وأوضح آل خطاب بما يخص الامطار في فصل الخريف خلال الاشهر (أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني) فتشير اغلب النماذج العددية العالمية بأن مجاميع الامطار خلال فصل الخريف 2024 ستكون اقل من معدلها العام في اغلب مناطق المملكة وباحتمالية تتراوح ما بين 40%-50%.
الخرائط ادناه تبين انحراف معدلات درجات الحرارة ومعدل المجاميع المطرية عن معدلاتها العامة خلال فصل الخريف للعام الحالي 2024:
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