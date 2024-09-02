الياسين رئيسا لنقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لنقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، المهندس صالح الياسين رئيسا للنقابة لدورة جديدة. وحسب بيان للنقابة اليوم الاثنين، اختارت الهيئة الإدارية أيضا، غيث الحمد نائبا للنقيب، والمهندس عميد العابد أمينا للسر، والمهندس أيمن صبحا نائبا لأمين السر، والمهندس إسحق سويد أمينا للصندوق، والمهندس عدنان محيسن نائبا لأمين الصندوق. كما ضمت الهيئة الإدارية الجديدة للنقابة التي تأسست عام 1982، المهندس فراس المهنا، والمهندس ثائر علاونة، والمهندس جميل النعمات أعضاء، على أن يكون المهندس حموده حموده، والمهندس إياس الطاهر أعضاء احتياط. --(بترا)
MENAFN02092024000151011027ID1108626933
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.