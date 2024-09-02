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الياسين رئيسا لنقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية

9/2/2024 9:28:56 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لنقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، المهندس صالح الياسين رئيسا للنقابة لدورة جديدة. وحسب بيان للنقابة اليوم الاثنين، اختارت الهيئة الإدارية أيضا، غيث الحمد نائبا للنقيب، والمهندس عميد العابد أمينا للسر، والمهندس أيمن صبحا نائبا لأمين السر، والمهندس إسحق سويد أمينا للصندوق، والمهندس عدنان محيسن نائبا لأمين الصندوق. كما ضمت الهيئة الإدارية الجديدة للنقابة التي تأسست عام 1982، المهندس فراس المهنا، والمهندس ثائر علاونة، والمهندس جميل النعمات أعضاء، على أن يكون المهندس حموده حموده، والمهندس إياس الطاهر أعضاء احتياط. --(بترا)

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