إكسوتيل تطلق منصة تكنولوجية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

أطلقت «إكسوتيل» العاملة في الحلول التكنولوجية المبتكرة، المنصة الذكية المتخصصة لتعزيز خدمة العملاء في كافة القطاعات باعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أول سحابة محلية لتجربة العملاء في المنطقة، ويأتي هذا الإطلاق للمنصة الرائدة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى الالتزام بدعم التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة.

وقال شيفاكومار غانيسان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إكسوتيل: «يمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في التزام الشركة المتواصل بتعزيز مكانتها وخدماتها التكنولوجية بالمنطقة، من خلال الاستفادة بالخبرة الواسعة لدينا في التحول الرقمي ومجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة المتخصصة في تعزيز الأعمال وخاصة في الأسواق الناشئة».

ويعكس إطلاق المنصة الذكية النمو السريع للاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط، ولذا تحرص «إكسوتيل» على تعزيز حلولها التكنولوجية المبتكرة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف تلبية مختلف متطلبات تحسين تجربة العملاء في المنطقة، وقد قدمت الشركة المعروفة محليًا باسم «أميو»، على مدار ثماني سنوات خدماتها التكنولوجية المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتخصصة لتعزيز تجارب العملاء للمؤسسات والشركات الرائدة محلياً وإقليمياً.

وأضاف غانيسان: «يهدف إطلاق السحابة المحلية الجديدة بالكامل المتخصصة في الحلول المبتكرة لتجربة العملاء باعتماد إمكانيات الذكاء الاصطناعي، إلى تمكين الشركات في المنطقة من خلال التقنيات المتقدمة والمصممة محليًا لتعزيز التميز التشغيلي والابتكار نحو تحسين خدمة العملاء، فضلاً عن ذلك، يوفر تكامل الهاتف المحلي إمكانية متطورة للاتصالات باستخدام برامج مركز الاتصال والذكاء الاصطناعي لتمكين الاتصال من العمل بسلاسة، مما يتيح تجربة موحدة للعملاء عبر كافة العمليات التي تتم خلال بإشراك العميل في مراحل التسويق إلى المبيعات».

ومن جهته، أشار ساشين بهاتيا، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة إكسوتيل: «يعزز إطلاق المنصة استراتيجيات الأعمال في المنطقة الهادفة إلى زيادة تفاعل العملاء، حيث حرصنا على دمج الخصائص المتطورة التي تعمل بتقنية GenAI مع البنية التحتية السحابية لتلبية الاحتياجات المختلفة الفورية للشركات، لدعم مستقبل مجال خدمة العملاء الهام وزيادة التفاعلات الفردية المتخصصة والذكية».

هذا، وتعمل المنصة التكنولوجية الذكية المتخصصة لتفاعل العملاء باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بنظام Oracle وتكملها حلول الهاتف المدعومة من Mobily، مما يوفر للشركات بيئة موثوقة وقابلة للتطوير للتواصل مع العملاء.