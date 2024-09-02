«أبوظبي التجاري» يعتزم بيع سندات بقيمة 500 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت وثيقة مصرفية، الاثنين، أن بنك أبوظبي التجاري عين بنوكاً لترتيب اجتماعات مع مستثمرين لبيع سندات من الفئة الثانية مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات ونصف السنة غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف السنة.
وأوضحت الوثيقة أن البنك اختار بنك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش. إس. بي. سي، وجيه. بي مورجان وميزوهو مديرين مشتركين للإصدار.
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