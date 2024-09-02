«أبوظبي التجاري» يعتزم بيع سندات بقيمة 500 مليون دولار

أظهرت وثيقة مصرفية، الاثنين، أن بنك أبوظبي التجاري عين بنوكاً لترتيب اجتماعات مع مستثمرين لبيع سندات من الفئة الثانية مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات ونصف السنة غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف السنة.

وأوضحت الوثيقة أن البنك اختار بنك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش. إس. بي. سي، وجيه. بي مورجان وميزوهو مديرين مشتركين للإصدار.

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