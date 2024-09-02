«أدنوك» تعين بنوكاً لطرح سندات على 3 شرائح

ذكرت خدمة «آي. إف. آر» لأخبار أدوات الثابت، أن شركة (أدنوك) عينت بنوكاً قبل عملية طرح مقررة لسندات على ثلاث شرائح.

وذكرت الخدمة أن أدنوك عينت، عبر شركة أدنوك مربان التابعة لها والمتخصصة في إصدار سندات الدين في أسواق رأس المال العالمية، بنكي جيه. بي مورجان ومورجان ستانلي كمنسقين عالميين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين اعتباراً من الثاني من سبتمبر.

واختارت الشركة بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وبنكي سيتي وأبوظبي الأول كمديري دفاتر، وبنوك أبوظبي التجاري وإتش. إس. بي. سي وميزوهو وإس. إم. بي. سي نيكو دور كمديري دفاتر مراقبين.

وأضافت الخدمة أن شركة النفط تعتزم طرح سندات غير مضمونة من الحجم القياسي وذات أولوية في السداد ومقومة بالدولار لأجل خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاماً.

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