الهلال والنصر يتكيفان مع قيود اللاعبين الأجانب في سوق الانتقالات

على الرغم من هدوء سوق الانتقالات نسبيا في المملكة العربية السعودية، أكد وصول إيفان توني وجواو كانسيلو أن طموحات السعودي لا تزال كبيرة كما كانت دائما، وفقا للرئيس التنفيذي للدوري عمر مغربل.

وانتهى شهر أغسطس/ آب بضم الأهلي السعودي إيفان توني، مهاجم نادي برينتفورد اللندني، مقابل مبلغ 40 مليون يورو (44 مليون دولار) يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من بيع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي كانسيلو إلى الهلال في الرياض.

وقال مغربل للأسوشيتدبرس مع انتهاء سوق الانتقالات الصيفية للدوري السعودي للمحترفين يوم الاثنين "هذه ليست سوى البداية حيث سيكون هناك المزيد من الانتقالات على أرض الملعب والمزيد من التطوير خارجه".

ومن المتوقع أن يكون المبلغ الذي أنفقته أندية الدوري السعودي الممتاز الثمانية عشر في فترة الانتقالات هذه حوالي ثلث ما أنفقته الصيف الماضي، عندما ذهبت في جولة تسوق بقيمة 957 مليون دولار أسفرت عن انضمام نجوم كبار، مثل كريم بنزيمة ونغولو كانتي ونيمار ورياض محرز إلى كريستيانو رونالدو - الذي وقع للانضمام لنادي النصر في ديسمبر/ كانون أول 2022.

لكن عددا من النجوم الكبار مثل محمد صلاح لاعب ليفربول، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، رفضوا الانتقال وفضلوا البقاء في أنديتهم الأوروبية.

حتى وصول توني، كانت الصفقة الأكثر أهمية تلك التي أبرمها نادي الاتحاد السعودي بضم الجناح الفرنسي موسى ديابي من أستون فيلا مقابل 60 مليون دولار.

وقال مغربل، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في يناير/ كانون ثان "الحقيقة هي أنه لا يزال هناك الكثير من التعاقدات هذا الصيف، ولكن ربما ليست تلك التي تهتم بها وسائل الإعلام أكثر من غيرها".

أحد أسباب الافتقار النسبي للصفقات الكبيرة هو أن العديد من الأندية لديها بالفعل حصتها الكاملة من اللاعبين الأجانب.



ويقتصر كل فريق في الدوري السعودي للمحترفين على 10 لاعبين أجانب، يجب أن يكون اثنان منهم في سن 21 عاما أو أقل. ومع بقاء معظم النجوم البارزين في أنديتهم، أصبحت المساحة المتاحة للتعاقدات الجديدة محدودة.

واضطر بطل الدوري السعودي الحالي، الهلال، إلى التخلص من المهاجم البرازيلي مايكل ديلغادو من أجل ضم كانسيلو. ووفقا للتقارير المحلية، تخلى فريق النصر عن مدافع مانشستر يونايتد السابق أليكس تيليس يوم الأحد قبل التعاقد مع بديل يوم الاثنين.

كان النادي الأكثر نشاطًا في سوق الانتقالات هو القادسية الصاعد حديثا بدعم من شركة النفط العملاقة السعودية أرامكو، حيث أبرم النادي الواقع في مدينة الخبر شرقي السعودية عددا من التعاقدات.

وكان أبرز الصفقات التي ضمها الفريق الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال وبرشلونة السابق من مرسيليا، والمدافع الدولي الإسباني ناتشو فرنانديز من ريال مدريد، الذي فاز معه بـ 26 لقبا، منها ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف مغربل "أعتقد أن ما نجحنا في تحقيقه الموسم الماضي هو فتح الدوري حقا وخلق عرض جذاب للاعبين النجوم. نحن نواصل نفس المسار".

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