ريال مدريد يفتقد سيبايوس لأسابيع بعد إصابة قوية

بات داني سيبايوس خط وسط مهددا بالغياب فترة طويلة بسبب إصابة في الكاحل.

وتم استبدال سيبايوس بعد 65 دقيقة من المباراة التي انتهت بالفوز على ريال بيتيس في الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 28 عاما أول له هذا الموسم مع ريال مدريد بطل أوروبا، لتعويض زميله الإنجليزي جود بيلينجهام الغائب للإصابة أيضا.

ولم تتحدد بعد مدة غياب اللاعب الإسباني عن الملاعب، لكن تقارير صحفية رجحت أن يبتعد سيبايوس فترة تصل إلى ثمانية أسابيع.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا يقول "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي للنادي اليوم على لاعبنا داني سيبايوس، تم تشخيص الإصابة بأنها تمزق من الدرجة الثالثة في أربطة كاحل القدم اليمنى، وستتم متابعة حالة اللاعب وتطورات تعافيه".

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