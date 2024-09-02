برادلي باركولا.. نجم جديد يسطع في سماء باريس

سجّل جناح باريس جرمان الدولي برادلي باركولا هدفه الرابع في ثلاث منذ مطلع الموسم الحالي في الفرنسي لكرة القدم، بعد زيارته الشباك خلال فوز فريق العاصمة على مضيفه ليل 3-1 الأحد، ليخفّف من وطأة رحيل كيليان مبابي إلى الإسباني خلال الصيف.

بطبيعة الحال، لا زال الطريق طويلا أمام باركولا لكي ينسي أنصار سان جرمان أفضل هداف في تاريخ النادي، لكن في الوقت الذي فشل فيه الأخير في التسجيل في اول ثلاث مباريات مع الفريق الملكي قبل أن يبصم على ثنائية في مرمى ريال بيتيس الأحد في المرحلة الرابعة، بدا وكأن باركولا يلعب بأريحية أكبر ما ساهم في فعالية أكبر له في بداية الموسم.

بعد أن تقدم سان جرمان بهدف من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح البرتغالي فيتينيا على طريقة البرازيلي نيمار اللاعب السابق في الفريق المملوك قطريا، قام باركولا بتبادل الكرة مع الإسباني ماركو أسنسيو الذي شغل مركز قلب الهجوم قبل ان ينفرد بالحارس ويسدد بذكاء بعيدا عن متناوله، مانحا فريقه التقدم 2-0 أمام فريق متمكن كان يلعب على أرضه.

حتى الآن تبدو جميع أهداف باركولا الأربعة متشابهة الى حد ما، حيث يقوم بالاختراق من الجهة اليسرى ويسدد كرة لولبية بعيدة عن متناول الحارس، ومن الناحية هذه يشبه أسلوبه الى حد بعيد أسلوب المهاجم الفرني السابق تييري هنري أكثر من كيليان مبابي.

من وجهة نظر إحصائية، بات ابن الثانية والعشرين بالفعل بيضة القبان في هجوم باريس سان جرمان. سجل هدفه الأول هذا الموسم في شباك لوهافر بعد نزوله احتياطيا في الشوط الثاني، ثم لفت الأنظار بالثنائية التي سجلها خلال فوز فريقه الساحق على مونبلييه 6-0 قبل ان يضرب مجددا في شباك ليل.

يحتل باركولا الذي حمل ألوان ليون بين 2021 و2023، المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق هدف وراء الإنكليزي مايسون غرينوود مهاجم مرسيليا.

معدله الحالي مختلف تماما عن الموسم الماضي (5 أهداف مع 9 تمريرات حاسمة في 42 مباراة)، ويعزو المراقبون ذلك إلى أن باركولا كان يلعب في خدمة مبابي الذي كان يستغل معظم تمريراته، أما الآن فيبدو متحررا تماما على الجهة اليسرى.

يقول قائد سان جرمان قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس "إنه يتحمل المسؤولية أكثر فأكثر، ويحاول أن يكون حاسماً. نحن بحاجة إلى مهاجمين من هذا القبيل. إنه لاعب يكتسب المزيد من الأهمية في الفريق".

أما مدربه الإسباني لويس إنريكي فقال في المؤتمر الصحافي عشية المباراة ضد ليل، "باركولا مثل الآخرين يمكنه تحسين إحصائياته وأنا أعمل كل يوم من أجل ذلك"كما اشاد بجهود باركولا الدفاعية.

إذا كان سوق انتقالات سان جرمان هادئا نسبيا خلال الصيف، فان إنريكي يعتبر أن الجزء الأكبر من المشروع الجديد قد تم تحديده العام الماضي وقال في هذا الصدد "في الموسم الماضي قمنا بتعزيز صفوفنا كثيرا، والآن نريد تطوير المشروع".

وعلى أية حال، يبدو أن مشروع باركولا يسير على الطريق الصحيح.