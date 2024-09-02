رحيل مفاجئ.. النصر السعودي ينهي عقد لاعبه المحترف بالتراضي

أعلن النصر المنافس في السعودي للمحترفين اليوم الاثنين فسخ عقد الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس بالتراضي بين الطرفين.

ونشر النصر مقطع فيديو قصير عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي يضم مجموعة لطقات للظهير البرازيلي مع الفريق مع تعليق "اتفقت إدارة نادي النصر مع اللاعب البرازيلي أليكس تيليس على فسخ العقد بالتراضي.

"مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق. شكرا تيليس".

وخاض تيليس مباراتين مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم لعب خلالها في التشكيلة الأساسية، كما شارك في 34 الموسم الماضي في جميع المسابقات وسجل ثلاثة أهداف.

وانضم تيليس إلى النصر في يوليو تموز من العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2025.