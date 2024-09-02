اعتداء وتحقيقات جارية.. قميص بايرن ميونخ يشعل أزمة

بدأت الشرطة تحقيقا بعدما تعرض تحت 23 عاما بصفوف فريق نورمبرج أحد أندية دوري الدرجة الثانية الألماني للاعتداء مساء السبت ربما بسبب منشور على وسائل ظهر فيه مرتديا قميص بايرن ميونخ.

وقال متحدث باسم شرطة نورمبرج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إنهم بدأوا التحقيق مع أربعة أشخاص لم يتم تحديد هوياتهم.

وكان نادي نورمبرج قد أعلن عن وقوع الحادث، ولكن دون الكشف عن هوية اللاعب.

وبعدها نشر المدافع نيكلاس ويلسون سومر صورة لنفسه بوجه يبدو عليه علامات التورم على شبكة انستجرام.

ولا يعد سومر لاعب كرة قدم فقط، بل أحد المؤثرين البارزين في مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعه أكثر من مليون شخص.

وقال نورمبرج إن الحادث وراءه صورة سومر وهو يرتدي قميص بايرن ميونيخ، قبل أن يحذف اللاعب الصورة سريعا، ويتقدم باعتذار علني.

واستنكر النادي الألماني الحادث، قائلا إن المعتدين تجاوزوا كل الحدود، وأن نورمبرج لن يقبل أبدا أن يتعرض أي لاعب للاعتداء الجسدي.

كما قامت جماهير نورمبرج بإهانة سومر وذلك برفع لافتة في المدرجات خلال مواجهة ماجديبورج يوم السبت، وكتب عليها "نادينا فخر، وأنت حثالة تماما مثل بايرن ميونخ".