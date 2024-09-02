انضمام لاعبين من أوروبا للمرة الأولى.. منتخب الإمارات يعزز صفوفه بمزيج من الخبرة والشباب

في خطوة لتعزيز تشكيلة الإمارات لكرة القدم، أعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو خلال الأيام القليلة الماضية، عن استدعاء 26 لاعباً، من بينهم أربعة لاعبين مجنسين جدد، لخوض المباراتين المقبلتين أمام قطر وإيران في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيواجه "الأبيض" المنتخب القطري 5 سبتمبر الجاري، ثم يستضيف المنتخب الإيراني يوم 10 من نفس الشهر ضمن منافسات المجموعة الأولى في المرحلة الثالثة الحاسمة للتصفيات، والتي تضم أيضاً منتخبات كوريا الشمالية وأوزبكستان وقرغيزستان.

وشهدت القائمة ضم ثلاثة لاعبين يلعبون في أوروبا لأول مرة، وهم عدلي محمد حارس المرمى الذي يلعب في ساوثمبتون الإنجليزي، وجونيور نداي مهاجم مونبلييه الفرنسي، وماكنسي هانت لاعب وسط فليتوود الإنجليزي، هذا بالإضافة إلى كوامي أوتون، مدافع نادي العين.

وتضمنت قائمة اللاعبين المختارين مزيجاً من الخبرة والمواهب الشابة، حيث يسعى بينتو إلى تكوين فريق قادر على المنافسة في التصفيات وضمان التأهل لكأس العالم 2026.

قائمة منتخب الإمارات، استعدادًا لمباراتي

قطر وإيران:

حراسة المرمى: خالد عيسى (العين)، خالد توحيد (الشارقة)، علي خصيف (الجزيرة)، وعدلي محمد (ساوثهامبتون الإنجليزي)

خط الدفاع: خالد الهاشمي وكوامي كويدو (العين)، محمد العطاس، زايد سلطان، عبد الله إدريس، وخليفة الحمادي (الجزيرة)، خميس المنصوري (بني ياس)، خالد الظنحاني (الشارقة)، وعبدالرحمن صالح (الوصل)

خط الوسط: علي سالمين، طحنون الزعابي، علي صالح، وفابيو دي ليما (الوصل)، يحيى نادر، محمد عباس (العين)، ماكنزي هانت (فليتوود الإنجليزي)، ماجد راشد (الشارقة)، عبدالله حمد (الوحدة)، عصام فايز (عجمان)، يحيى الغساني، وحارب عبدالله (شباب الأهلي)، وفهد بدر (بني ياس).

خط الهجوم: جونيور نيداي (مونبلييه الفرنسي)، وكايو كانيدو (الوصل).



