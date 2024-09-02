المصادقة على 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
ورفضت الهيئة أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي.
وذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق في 14 سبتمبر .
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