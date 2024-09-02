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المصادقة على 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

9/2/2024 9:13:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

ورفضت الهيئة أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي.
وذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق في 14 سبتمبر .

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