طرق دبي تمدد الموعد النهائي للتسجيل في تحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة بدورته الرابعة 2025 حتى 20 من شهر أكتوبر المقبل وذلك لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للمزيد من الشركات والمؤسسات المتخصصة للمشاركة في هذا الحدث وتقديم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. وستحصل الشركة الفائزة في هذا التحدي على جائزة مالية تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار.



وتحمل الدورة الرابعة من التحدي، طابعاً تنافسياً جديداً للمشاركين تحت عنوان: (حي دبي للتنقل ذاتي القيادة)، وهو ما يؤكد حرص الهيئة على المضي قُدُمَاً في تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي، والتوسع في استخدام تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة على المستويات والأصعدة كافة حيث تشمل هذه الدورة من التحدي وسائل نقل متعددة ومتكاملة تجمع أنظمة مواصلات عديدة في منطقة واحدة وتسمح للركاب باستخدام تلك الوسائل.



ويمكن للمشاركين الانضمام للتحدي إما على شكل تحالف شركات: (Consortium) مُؤَلَّفٌ من أكثر من شركة أو على شكل كيان مُؤَلَّفٍ من شركة واحدة وذلك بهدف دمج العديد من أنظمة النقل المستقلة ذاتية القيادة: (تحت مظلة خدمة واحدة)، وأنه وبإمكان جميع الشركات الرائدة المختصة وذات الخبرة في مجال التنقل ذاتي القيادة، ومجال دمج أنظمة المواصلات، المشاركة في التحدي.

ويأتي (تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة) في إطار جهود الهيئة لتعزيز الدور الريادي لإمارة دبي في هذا المجال، وحرصها على تجسيد رؤية الحكومة الرشيدة الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ويعد هذا التحدي منصة عالمية في هذا المجال يجتمع من خلالها أبرز الخبراء والمختصين من مصنّعي التقنيات والباحثين والأكاديميين للخروج بأفضل الأفكار والرؤى التي تخدم توجهات حكومة دبي وتحقق استراتيجية الهيئة عبر غايتها الأولى: "دبي الذكية،" فضلا عن مبادرة حكومة دبي المتمثلة بـ (المدينة الذكية).

ويمكن المشاركين التسجيل في التحدي الآن من خلال الموقع الإلكتروني المُخَصّص لهذه المسابقة العالمية: . وسَيُعلنُ عن أسماء المرشحين النهائيين أواخر نوفمبر المقبل، في حين سيكون إعلان اسم الشركة الفائزة في شهر سبتمبر من العام المقبل 2025 خلال مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة وستحصل الشركة الفائزة على جائزة تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار.





