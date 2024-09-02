بنك الخليج الدولي - السعودية الراعي الفضي للمؤتمر الدولي المتخصص في التقنية المالية "24 فنتك 2024" في الرياض

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- FinMark Communications) الخبر – 2 سبتمبر2024م: أعلن بنك الخليج الدولي - السعودية اليوم عن مشاركته كراعي فضي للمؤتمر الدولي 24 فنتك 2024، الفعالية الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وتعليقاً على هذه الرعاية، قال الأستاذ خالد عباس، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي - السعودية: "بصفتنا بنك رائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، فإن رعايتنا لهذا المؤتمر تؤكد إيماننا بأهمية التكنولوجيا في إحداث تطور كبير في الخدمات المالية، وهو قطاع نمو رئيسي بحسب رؤية السعودية 2030. لذلك، ركّز بنك الخليج الدولي في نهجه الذي يتمحور حول العملاء على اعتماد أحدث الحلول الرقمية وتمكين البنك وعملائه عبر منصة الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد "ميم" وحلول المعاملات المصرفية العالمية الرائدة في السوق. وسنواصل وضع الابتكار الرقمي في صميم استراتيجيتنا، جنباً إلى جنب مع تركيزنا على الاستدامة، لهدف توفير خدمات أكثر كفاءة وأماناً ومساعدة عملائنا على الازدهار في عالم رقمي آخذ بالتطور والاتساع".
وسيشتمل مؤتمر24 فنتك 2024 على سلسلة من المراحل المتخصصة بما في ذلك القمة التنفيذية، ومنصة 24 تقنية (24°)، ومنتدى آفاق المستقبل (Futures)، ومنصة الاستثمار في الابتكار (Fintech Fusion)، والتي يركز كل منها على أحدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية. وتشمل الموضوعات الرئيسية للمؤتمر الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأمن السيبراني، والشمول المالي، وتطور الخدمات المصرفية المفتوحة، وغيرها الكثير من المجالات ذات الاهتمام.
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