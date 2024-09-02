بنك ABC يحصد لقب "أفضل بنك لتمويل التجارة في الشرق الأوسط" من مجلة GTR

(MENAFN
- Bank ABC) المنامة، البحرين: تُوِّج بنك ِABC بجائزة "أفضل بنك في تمويل التجارة في الشرق الأوسط" في حفل قادة التجارة 2024 الذي نظمته مجلة جلوبال تريد ريفيو (GTR). وفي الحفل الذي أُقيم في مدينة لندن، تسلّم ممثلو البنك الجائزة وسط حضور أبرز مقدمي الخدمات التجارية ومزودي تمويل التجارة في العالم، حيث اجتمعوا للاحتفاء بالإنجازات البارزة والأداء المتميز للمؤسسات المالية في أسواق التجارة والسلع وسلسلة الإمداد وتمويل الصادرات والتكنولوجيا المالية.
وفي تعليق له على الفوز بهذه الجائزة، قال السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: "إنها لحظات رائعة، شعر بها البنك وفريق المعاملات المصرفية بفخر كبير، حيث أن ابتكاراتهم وعملهم الجاد لم يؤد إلى نمو ملحوظ في الأعمال فحسب بل إلى هذا الاعتراف المرموق عالمياً. نتقدم بجزيل الشكر لمجلة GTR على هذا اللقب وتقديرها لدورنا الريادي في مجال تمويل التجارة والاشادة بدورنا كشريك مُفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."
مضيفًا: ""تُبرز هذه الجائزة مدى حرص البنك على مواصلة دوره كداعم للتجارة العالمية والازدهار الاقتصادي من خلال تقديم منصة مصرفية عالمية مُتخصصة ورقمية بالكامل. نشكر فريق مجلة GTRمرة أخرى على هذه الجائزة ، كما نُعرب عن امتناننا لعملائنا لكونهم جزءًا لا يتجزأ من رحلة التحول للبنك، ولا يفوتنا أن نشكر موظفينا على تفانيهم والتزامهم".
وضعت لجنة التحكيم في عين الاعتبار النمو الملحوظ في الأعمال الأساسية للبنك، بالإضافة إلى مبادرات التحول الرقمي التي عززت بشكل كبير من الكفاءة التشغيلية ورفعت من مستوى القدرات العالمية للمجموعة. شملت عمليات التدشين الرقمي البارزة العام الماضي إطلاق المرحلة الأولى من بوابة البنك المخصصة للشركات، والتي تعمل كبوابة رقمية شاملة لحلول المعاملات المصرفية. وبالنسبة لمجال تمويل التجارة، واصل البنك طرح منصات الرقمية لسلسلة الإمداد والتجارة المستندية لتغطي مجموعة المنتجات بأكملها، بما في ذلك خطابات الاعتماد للاستيراد والتصدير والضمانات وعمليات التحصيل المستندية.
حصل بنك ABC في وقت سابق من هذا العام على لقب "أفضل مُزود لخدمات لتمويل التجارة في الشرق الأوسط" من قبل مجلة "جلوبال فاينانس" لأفضل مُزود لخدمات تمويل التجارة في العالم 2024. تُعد هذه الجائزة إحدى الجوائز العديدة والمرموقة التي حصل عليها البنك إعترافاً بإستراتيجيته للتحول الرقمي المبتكرة والحلول المصرفية الفريدة التي يتم تقديمها للشركات والأفراد.
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