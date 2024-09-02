التحدي والمثابرة.. قصة تطور رياضي في البارالمبية

قالت لاعبة التجذيف الكينية آسيا سورورو محمد إنّ مشاركتها الثانية في دورة الألعاب البارالمبية أشبه بدخولها "الجامعة"، مقارنة بظهورها الأول الذي يشبه "المدرسة" في طوكيو قبل ثلاث سنوات.

فقدت سورورو محمد ساقيها السفليتين وبعض أصابعها في حادث عندما كانت في الثانية من عمرها، وأصبحت أول امرأة تمثل بلدها في هذه الرياضة في الألعاب الأولمبية أو البارالمبية في عام 2021.

وعلى الرغم من حلولها في المركز الثاني عشر الأحد للمرة الثانية على التوالي في منافسات قوارب التجذيف الفردية، إلا أنها أنهت السباق أسرع بدقيقتين من اليابان.

وقالت وهي جالسة على كرسي متحرك لوكالة فرانس برس "هناك تحسن كبير على المستوى الشخصي من حيث التوقيت. في طوكيو كنت لا أزال في طور الاكتساب، ولكنني الآن أفهم تماما ما يجب أن أفعله".

وأضافت ابنة الثانية والثلاثين "الأمر يشبه دخول الجامعة، أكثر تطورا (مقارنة بالمدرسة)".

بعد حادث القطار، تعرضت سورورو محمد لمأساة أخرى حيث أصبحت يتيمة في التاسعة من عمرها إذ قامت بتربيتها عمّتها.

دخلت عالم الرياضة من خلال ممارسة كرة المضرب في البداية، قبل أن تنتقل الى رياضة التجذيف وخاضت مشاركتها الاحترافية الأولى عام 2019.

وفي أيار/مايو 2022، بدأت في تعلّم كيفية المشي مع أطراف صناعية.

قالت سورورو محمد وهي تبتسم "يقول الفرنسيون "عظيم" وهو أمر عظيم حقا".

وتابعت "لم أمش من قبل، لذا بدأت المشي عندما كان عمري 30 عاما. كل تجربة تحدث مرة واحدة في العمر، إنه شيء كبير، مثل عندما يخطو الطفل خطواته الأولى، فأنا طفلة كبيرة".

وأضافت "كل خطوة هي احتفال".

تُعدّ سورورو محمد، وهي من مومباسا، عاشقة كبيرة للرياضة عموما وتتابع بشغف كبير رياضة الفورمولا واحد، وترحب بحفاوة بامكانية عودة السباق الى إفريقيا من خلال رواندا.

وقالت "تخيلوا ذلك! أعتقد أنه سيكون ممتعا".

وأضافت "تبعد رواندا يومين برا أو 45 دقيقة بالطائرة عن كينيا، لذا من السهل جدًا الوصول إليها".

ومع وصول مشاركتها البارالمبية الى النهاية، سوف تبقى سورورو محمد في باريس لمشاهدة مواطنيها وزيارة بعض المعالم السياحية.

وأوضحت "سأحضر منافسات ألعاب القوى، حيث يتواجد معظم الكينيين".

وتابعت "ثم سأشاهد رفع الأثقال، وأتجول في جميع الصالات الرياضية".

"في الصباح سأشاهد الألعاب. وبدءا من منتصف النهار، سأتنقل في جميع أنحاء المدينة. إذا لم يكن برج إيفل، سأذهب إلى أفضل المطاعم، لأنني أحب الأكل".

وأضافت "سأذهب إلى أماكن لأحتفظ فيها بذكريات لأرويها لأحفادي، هذه هي باريس".