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البحرين تفرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات في يناير 2025

9/2/2024 8:00:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت البحرين فرض ضريبة «على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات» العاملة في البحرين اعتباراً من الأول من يناير 2025.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية، فإن المملكة فرضت ضريبة «على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات» العاملة في البحرين اعتباراً من الأول من يناير 2025، مما يضمن معدل ضريبة حدها الأدنى 15 بالمئة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو (828.23 مليون دولار).

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية: «أكّد الجهاز الوطني للإيرادات تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو».

وتابع الجهاز الوطني للإيرادات بأنّه وكجزء من هذا الإصلاح الضريبي، طُرحت سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15 بالمئة على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.

كما أوضح الجهاز الوطني للإيرادات بأنّ هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، ويجب على المؤهلين التسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة.

وقال الجهاز إنّ هذه الخطوة تأتي تماشياً مع انضمام مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعماً لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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