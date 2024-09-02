Monday, 02 September 2024 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعطيل المدارس الحكومية الاثنين والأربعاء المقبلين

9/2/2024 8:00:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، تعليق الدوام في المدارس الحكومية كافة، يومي الاثنين والأربعاء 9 و 11 أيلول/سبتمبر الحالي، وفق تعميم لوزارة التربية والتعليم.

وبحسب الكتاب، فإنه القرار جاء بسبب اعتماد عدد كبير من المدارس الحكومية كمراكز اقتراع وفرز.

وأوضح الكتاب أنه سيتم تعويض الدوام بدل يوم الاثنين والأربعاء في السبت 21، و28 أيلول/سبتمبر.

MENAFN02092024000151011027ID1108626586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث