تعطيل المدارس الحكومية الاثنين والأربعاء المقبلين

تعطيل المدارس الحكومية الاثنين والأربعاء المقبلين
التاريخ
9/2/2024 8:00:05 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر وزير التربية
والتعليم عزمي محافظة، تعليق الدوام في المدارس الحكومية كافة، يومي الاثنين والأربعاء 9 و 11 أيلول/سبتمبر الحالي، وفق تعميم لوزارة التربية والتعليم.
وبحسب الكتاب، فإنه القرار جاء بسبب اعتماد عدد كبير من المدارس الحكومية كمراكز اقتراع وفرز.
وأوضح الكتاب أنه سيتم تعويض الدوام بدل يوم الاثنين والأربعاء في السبت 21، و28 أيلول/سبتمبر.
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