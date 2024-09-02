شركة «سمت التجارية» تقود ثورة الطعام الياباني في الإمارات

برزت شركة «سمت التجارية» (Summit Trading)

منذ تأسيسها في عام 1977

كمنارة لثقافة الطهي اليابانية في دولة الإمارات والسوق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط. وباعتبارها شركة توزيع الأغذية اليابانية الأكثر عراقة في المنطقة، لعبت شركة «سمت التجارية» دوراً محورياً في الترويج لمنتجات المطبخ الياباني الأصيلة، مما جعل تلك المنتجات تشكل عنصراً أساسياً في كل من المطاعم الراقية والمنازل.

وتحت قيادة الممثل والعضو المنتدب «شيرو اوهكوبو»، تواصل شركة «سمت التجارية» دفع حدود الابتكار في صناعة الأغذية، وتعزيز الروابط الثقافية بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط.

وقام «شيرو اوهكوبو» بتسخير إرثه الفريد وعلاقاته القوية في الترويج للطعام الياباني بحماسة تتجاوز حدود الأعمال. حيث تم تعيين «اوهكوبو» سفيراً للنوايا الحسنة للمطبخ الياباني من قبل وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في اليابان، وكان في طليعة العديد من المبادرات المصممة لطرح النكهات الغنية والمتنوعة لليابان في منطقة الشرق الأوسط. وقد ساهمت جهوده في دفع نمو المطاعم اليابانية في المنطقة وخلق تقدير متزايد للمطبخ الياباني بين شرائح متنوعة من السكان.

ومن خلال إنخراطه في تنظيم والمشاركة في ندوات للترويج للأطعمة اليابانية، وفعاليات ومعارض ضخمة متخصصة بالمنتجات الغذائية، ساهم «اوهكوبو» بشكل ملحوظ في تعزيز التبادل الثقافي بين اليابان والإمارات . وقد كرّست مبادراته مكانة الطعام الياباني باعتباره رمزاً للصحة والجودة العالية والتميّز في الطهي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد المطاعم اليابانية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها شركة «سمت التجارية»، فقد تضاعف عدد المطاعم اليابانية ثلاث مرات من 140 مطعماً فقط في عام 2013 إلى أكثر من 420 مطعماً في عام 2024، مع ملاحظة اتجاهات نمو مماثلة في بلدان مجاورة مثل قطر والسعودية.

وإدراكاً منها للطلب المتنامي على الأطعمة اليابانية، أطلقت شركة «سمت التجارية» مطعم «هينومارو شوكودو» في أبوظبي. حيث يقدم هذا المشروع الجديد تجربة تناول طعام رائعة تتيح لرواده تذوق أطباق يابانية تقليدية متنوعة، بما في ذلك عبوات «البينتو» و«السوشي» و«الرامين». وتتميز قائمة مطعم «سمت هينومارو شوكودو» بالتركيز على الأصالة واستخدام أجود المكونات اليابانية، لضمان أن تشكل كل قضمة انعكاساً حقيقياً لتراث الطهي الياباني.

وبالإضافة إلى تجربة تناول الطعام الداخلية المميزة، قام مطعم «سمت هينومارو شوكودو» أيضاً بتوسيع نطاق خدماته لتشمل تلبية خدمات التوصيل إلى المنازل. وبفضل تعاونه مع منصات توصيل طعام رئيسية، جعل المطعم من السهل أكثر من أي وقت مضى على المقيمين بمختلف أنحاء أبوظبي الاستمتاع بوجبات يابانية عالية الجودة وهم في راحة منازلهم. وتعكس هذه الخطوة التزام شركة «سمت التجارية» بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى معايير الجودة.

وتعزيزاً لمهمتها المتمثلة في جعل الطعام الياباني في متناول الجميع، طرحت شركة «سمت التجارية» أيضاً متجر «سمت» الإلكتروني. حيث تقدم هذه المنصة الإلكترونية المبتكرة أكثر من 1000 نوع من المكونات الغذائية اليابانية، بما في ذلك اللحوم والأسماك والفواكه الطازجة والخضراوات. وتم تصميم متجر «سمت» الإلكتروني لتلبية متطلبات قاعدة متنوعة من العملاء، وهو متاح بلغات متعددة، من بينها اللغة العربية، كما يتميز بواجهة استخدام صديقة للمستخدم تُعزز من متعة تجربة التسوق عبر الإنترنت.

ومن شأن المخزون الواسع للمتجر الإلكتروني أن يضمن لك إمكانية العثور على جميع المكونات التي تحتاج إليها لإعداد أطباق يابانية أصيلة سواء كنت طاهياً متمرساً أو عادياً. وإضافة لذلك، تضمن شبكة التوصيل الواسعة للمتجر للعملاء في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة استلام طلباتهم بسرعة وكفاءة عالية، مع توافر خيار الدفع عبر الإنترنت لمزيد من الراحة.

وفي عام 2014، حققت الشركة علامة فارقة في مسيرتها عندما أصبحت أول شركة تستورد لحم الواغيو (اللحم البقري الياباني) الحلال إلى دبي، لتسجل سابقة تاريخية على صعيد منطقة الشرق الأوسط. وأعقب هذا الإنجاز نجاح الشركة أيضاً في توريد المنتج إلى قطر في عام 2015 والمملكة العربية السعودية في عام 2023.

ولعبت قيادة «شيرو اوهكوبو» دوراً محورياً في تحويل شركة «سمت التجارية» من موزّع تقليدي للمواد الغذائية إلى مركز ثقل ديناميكي في صناعة الأغذية بمنطقة الشرق الأوسط. وقد أتاح له فهمه العميق للثقافة اليابانية وسوق الشرق الأوسط التنقل بنجاح عبر تعقيدات الصناعة، وبالتالي ضمان محافظة شركة «سمت التجارية» على مركز الصدارة على صعيد الابتكار ورضا العملاء.

ويتضح نهج «اوهكوبو» العملي والتزامه بالتميز في كل جانب من جوانب عمليات «سمت التجارية». حيث ساهم تأثيره في ضمان نجاح الشركة بتلبية توقعات العملاء وتجاوزها، بدءاً من الاختيار الدقيق للمنتجات إلى تعزيز انسيابية وسلاسة شبكة الخدمات اللوجستية والتوزيع.

وبينما تواصل شركة «سمت التجارية» توسيع حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، تحولت رؤية «شيرو اوهكوبو» المتمثلة في تعزيز التقدير الثقافي للمطبخ الياباني في المنطقة إلى واقع ملموس. ومن خلال جهوده الدؤوبة، لم يرتقي بمكانة الطعام الياباني فحسب، بل عزز أيضاً الروابط الثقافية بين اليابان والشرق الأوسط، مُمهداً الطريق لمستقبل واعد للمطبخ الياباني.