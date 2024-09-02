الأسهم الوقفية في أوقاف دبي تسجل 8.6 ملايين درهم بنهاية النصف الأول

سجلت قيم الأسهم الوقفية في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، نمواً قياسياً بنهاية النصف الأول من العام 2024، حيث بلغت محفظة الأسهم الوقفية 8 ملايين و602 ألف و240 درهما، مقابل 590 ألفا و461 درهما بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023.

وقالت إدارة الاستثمار في "أوقاف دبي" في بيان صحفي اليوم،:" إن الارتفاع في قيمة الأصول المالية جاء نتيجة لتزايد أعداد الواقفين المساهمين وقيمة الأسهم التي تعود لعدة شركات مساهمة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي".

وأكد سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، أن محفظة الأسهم الوقفية تسهم في تنويع أصول الوقف وتلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية وتتيح الأسهم الوقفية لأصحاب الأيادي البيضاء المشاركة بأموالهم في الأوقاف والاستثمار في مجموعة من الأوراق المالية والأصول المختارة.

وأفاد بأن عوائد الأسهم المالية الوقفية كاملة يتم صرفها وتوزيعها سنوياً على الوقف المستهدف، وفق شروط الواقفين على تعليم الطلبة غير القادرين وعلاج المرضى المحتاجين ومد يد العون للأرامل والأيتام وتمكين أصحاب الهمم، وغيرها من مختلف أوجه الخير في المجتمع.

وأضاف المطوع أن المؤسسة تتعاون مع الشركاء في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي لإدارة واستثمار حساب وقف الأسهم الموحد وفق أعلى المعايير القياسية مع الحرص على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية لخدمة أهداف المؤسسة في تنمية الوقف بما يسهم في الحفاظ على أموال الواقفين وتوسيع نطاق الشرائح المجتمعية المستفيدة.

يذكر، أن أوقاف دبي أطلقت عام 2018 حسابها الأول من نوعه لإدارة وقف الأوراق المالية "مبادرة خدمة وقف الأسهم"، الذي أتاح المجال أمام فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الأسهم والمنتجات المالية بتخصيص حصص من استثماراتهم كأوقاف، يعود ريعها إلى مشروعات المؤسسة المجتمعية والخيرية.

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