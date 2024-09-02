«دبي للطاقة» تبدأ العمل بعلامتها الجديدة «بورصة الخليج للسلع»

بدأت بورصة دبي للطاقة، العمل بعلامتها التجارية الجديدة «بورصة الخليج للسلع» (GME)، في خطوة تمثل نقطة تحول مهمة للبورصة، وتؤكد على طموحاتها لتلبية احتياجات مجتمع المتزايدة في المنطقة وخارجها، مما يبشر ببدء حقبة جديدة في مسيرة البورصة.

ويأتي قرار تغيير اسم العلامة التجارية عقب تخطيط استراتيجي دقيق وواسع النطاق ويتماشى مع التزام بالابتكار والتوسع والريادة في السوق. وستستند بورصة الخليج للسلع على الأسس الراسخة التي وضعتها بورصة دبي للطاقة، مع تبني رؤية أوسع لتقديم حلول تداول متطورة، ومجموعة متنوعة من السلع، بما يلبي احتياجات السوق الذي يتميز بحيويته وتنوعه.

وقال المدير العام لبورصة الخليج للسلع رائد بن خليفة السلامي: «لا يقتصر التحول إلى بورصة الخليج للسلع على تغيير اسم العلامة التجارية فحسب، بل يترافق مع تعريف جديد للهوية بالكامل، إذ يأتي هذا التغيير تعبيراً عن تطور الشركة وطموحاتها لتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها في منطقة الخليج العربي وخارجها. وسنمضي قدماً نحو الاستفادة من جميع الفرص المستقبلية، كما نلتزم بتقديم قيمة استثنائية لشركائنا في التداول وكل عملائنا».

وعقب تغيير اسم علامتها التجارية إلى بورصة الخليج للسلع، ستعمل البورصة على توسيع نطاق عروضها لتتجاوز السلع الأساسية للطاقة ولتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات. ويهدف هذا التوسع إلى جذب طيف واسع من المشاركين في السوق، من خلال توفير منصة تداول متكاملة ومرنة تلبي أعلى معايير الأمان والشفافية والكفاءة.

على الرغم من أن بورصة الخليج للسلع ستعمل تحت اسم جديد، إلا أنها ستظل متمسكة بالقيم والمبادئ التي قامت عليها منذ تأسيسها، وستواصل جهودها لدعم وجود بيئة تجارية تتميز بالتعاون من خلال العمل الوثيق مع الهيئات التنظيمية والمشاركين في السوق، لضمان سوق آمن وفعال ويتمتع بالشفافية.

ولا يعد تغيير اسم العلامة التجارية إلى بورصة الخليج للسلع مجرد تعديل في الاسم فحسب، بل يمثل التزاماً متجدداً بالنمو والابتكار والتميز في الخدمات، حيث تستعد البورصة لريادة مشهد التداول في المنطقة، مع تبني الفرص ومواجهة التحديات الجديدة بالروح الريادية ذاتها التي شكلت إرثها العريق.

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