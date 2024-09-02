حديد الإمارات أركان تعلن عن تعيين رئيس مالي جديد للمجموعة

أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان» عن تعيين مارك تونكينز في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة اعتباراً من 2 سبتمبر 2024.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، «نحن ممتنون للغاية لستيفن بوب على قيادته والتزامه بالتميز على مدار السنوات الماضية. ومع ترحيبنا بمارك في المجموعة، نتطلع إلى تجربته القيادية ورؤيته لمواصلة دفع استراتيجيتنا المالية إلى الأمام. وستساهم خبرة مارك في تعزيز خطط نمونا وترسيخ مكانتنا المالية وخصوصاً في ظل التطورات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية».

كما تلتزم مجموعة حديد الإمارات أركان بالحفاظ على مسار نموها وتعزيز القيمة للمساهمين تحت القيادة المالية الجديدة لتونكينز.

وسيتولى تونكينز،، من خلال منصبه الجديد، مهام توجيه المبادرات المالية الاستراتيجية للمجموعة وتعزيز نموها المستمر في الأسواق العالمية.

أما ستيفن جيه بوب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية السابق للمجموعة، فسيقوم بدور استشاري استراتيجي ضمن مكتب الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث كان له دور أساسي في حديد الإمارات أركان على مدى 17 عاماً، نجح خلالها في قيادة المجموعة في مراحل مهمة من مسيرتها، بما في ذلك تحقيق الاندماج الاستراتيجي والإدراج العام في وقت لاحق، كما أسهم بشكل كبير في نجاح الشركة وترسيخ مكانتها إقليمياً ودولياً.

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