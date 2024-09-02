«اتش اس بي سي» يعين أول إماراتية لقيادة الخدمات المصرفية

أعلن بنك عن تعيين شيخة المري رئيساً لشؤون تغطية الخدمات المصرفية العالمية في الإمارات العربية المتحدة لتكون بذلك أول إماراتية تتولى هذا المنصب القيادي في قطاع الخدمات المصرفية العالمية لدى HSBC في الإمارات.

وبصفتها عضواً أساسياً في فريق القيادة العليا لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة، ستقوم شيخة بدعم تنفيذ استراتيجية نمو البنك في الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من نقاط القوة التنافسية للبنك في أسواق رأس المال والاستشارات والتمويل المستدام لدعم الشركات والمؤسسات في تحقيق طموحاتها الدولية. وكانت شيخة تتولى في السابق منصب رئيس شؤون تغطية الخدمات المصرفية العالمية في دبي لدى البنك.

هذا وستقوم شيخة بقيادة أعمال تغطية الخدمات المصرفية العالمية وستعمل بشكل وثيق مع زملائها الإقليميين في مجالات المنتجات والقطاعات لدفع عجلة النمو لعملاء HSBC ذوي الأولوية عبر قطاع الخدمات المصرفية العالمية في الإمارات.

وستعمل شيخة المري تحت إدارة جوليان وينتزل، رئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من الناحية الوظيفية وتحت إدارة محمد عبد الرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات، على المستوى المؤسسي.

وقال محمد عبد الرحمن المرزوقي: «تتمتع شيخة بخبرة واسعة في تقديم خدمات متميزة لعملائنا وقيادة فرق عمل عالية الأداء. ويؤكد تعيينها مدى التزام HSBC برعاية وتطوير المهارات الإماراتية الصاعدة وعلى التزامنا في مواصلة تعزيز دعمنا لخطط النمو طويلة الأجل لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة. ويمثل تعيين شيخة في هذا المنصب قيمة إضافية مهمة لفريق القيادة العليا لدينا بينما نواصل العمل على تنفيذ استراتيجية النمو لمجموعة HSBC في سوق الإمارات المهم».

من جانبها قالت شيخة المري: «إنها للحظة فخر بالنسبة لي أن أتولى قيادة أعمال تغطية الخدمات المصرفية العالمية في الإمارات. هدفنا هو تعزيز مكانتنا كبنك استثماري دولي رائد في المنطقة، وتنمية الممر التجاري الرابط بين الإمارات العربية المتحدة وآسيا، وتعميق تغطيتنا لصناديق الثروة السيادية. ولا يزال دعمنا للعملاء في التحول إلى الحياد الكربوني يمثل أولوية رئيسية لنا. وإني أتطلع قدماً للاستفادة من شبكتنا والخبرات والمهارات الدولية الاستثنائية لدينا لربط العملاء برأس المال والخبرة التي يحتاجونها لتعزيز خطط النمو لديهم».

وجدير بالذكر أن شيخة المري حاصلة على درجة الماجستير في التمويل من جامعة كامبريدج وتعمل في مجال الخدمات المالية منذ عام 2007، حيث بدأت مسيرتها لدى ناسداك دبي ثم انتقلت إلى جهاز الرقابة المالية في دبي قبل انضمامها إلى إدارة الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC في عام 2014.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز