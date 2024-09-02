«بروج» توزع أرباح مرحلية بقيمة 7.94 فلس للسهم الواحد

أعلنت شركة «بروج بي ال سي»، خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية في 30 أغسطس عن موافقة مساهميها دفع أرباح نقدية مرحلية عن نصف عام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار)، أو ما يعادل 7.94 فلساً للسهم الواحد، ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 6.3%1.

كما أكدت الشركة خلال الاجتماع أيضاً عزمها دفع 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) من توزيعات الأرباح لعام 2024 بالكامل، مما يعكس التزامها في توفير عوائد قوية للمساهمين بعد تحقيقها نمواً استثنائياً في أرباح النصف الأول من العام.

شهد النصف الأول من عام 2024 فترة من التقدم والنمو الاستثنائيين بالنسبة لشركة «بروج» وذلك بفضل تنفيذها مبادرات استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. وسيساهم تطويرها لمشاريع رئيسية مثل مشروع «بروج 4» في دولة الإمارات، وعلى الصعيد الدولي، إجراء دراسة جدوى لإنشاء مجمع متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين، إلى توسيع نطاق تواجد الشركة عالمياً بشكل كبير. ويواصل التزام «بروج» من خلال توفيرها منتجات متميزة وتركيزها على الاستفادة من أحدث التقنيات والقدرات الابتكارية في تعزيز أداء مبيعاتها بشكل قوي، مما يعزز مكانة الشركة الرائدة في السوق.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: «تعكس توزيعات الأرباح القوية عن نصف العام مستوى الأداء التشغيلي العالي والتركيز الاستراتيجي الممتاز لـشركة 'بروج'، حيث ساهمت مستويات الكفاءة القصوى التي تميزنا بها خلال النصف الأول من العام وإدارتنا المنضبطة للتكلفة في تعزيز هوامش أرباحنا الرائدة على مستوى قطاع البتروكيماويات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتوليد النقد القوي. كما ستساهم مبادرات النمو مثل مشروع «بروج 4» ووحدة الإيثيلين الثانية وبدئنا إجراء دراسة جدوى للمجمع المخطط لإنشائه في الصين لإنتاج البولي أوليفين المتخصص، إضافةً إلى برنامجنا الطموح للذكاء الاصطناعي، في زيادة قدراتنا الإنتاجية بشكل كبير، وتعزيز الإنتاجية ومعايير السلامة والاستدامة، وتوفير قيمة مالية كبيرة. وسيمكّننا أداؤنا القوي المستمر من الحفاظ على توزيعات أرباح كبيرة، كما يؤكد التزامنا بتوفير قيمة مهمة لمساهمينا على المدى الطويل».

وسجلت «بروج» في النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 35% في صافي أرباحها لتصل إلى 2.13 مليار درهم (581 مليون دولار)، مع تحقيقها ارتفاعاً في هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يعد رائداً على مستوى قطاع البتروكيماويات بنسبة 42%، مما يؤكد قدرة الشركة على تحسين التكاليف والحفاظ على علاوات سعرية قوية في الأسواق العالمية، على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق.

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