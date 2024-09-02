ثالث أكبر مؤسسة سياحية في أوروبا تشهر إفلاسها رسمياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
بدأت محكمة ميونخ، الاثنين، إجراءات إشهار إفلاس مجموعة «إف تي آي» الألمانية للسياحة، وهي ثالث أكبر مجموعة سفر في أوروبا.
وأعلن مدير الإعسار، أكسل بيرباخ، أن ما يقدر بنحو 350 ألف دائن يمكنهم الآن تسجيل مطالباتهم.
ومعظم الدائنين من المسافرين الذين لم تعد الشركة قادرة على تنفيذ رحلاتهم المدفوعة مسبقاً. ومن المقرر أن يقوم صندوق تأمين السفر الألماني بتعويض هؤلاء عن الأموال.
ومن المقرر الآن تسريح حوالي 600 موظف في المجموعة، ويمكن لـ130 موظفاً البقاء حتى نهاية هذا العام، بينما تم تشغيل 300 آخرين في وظائف جديدة.
وقالت مجموعة «إف تي آي» في يونيو الماضي إنها مع استمرار انخفاض الحجوزات حتى بعد عرض شراء بقيمة يورو واحد في الآونة الأخيرة، إضافة إلى الطلبات الغارقة، أصر العديد من الموردين على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها.
وإعلان الشركة الإفلاس ترك حوالي 11.000 سائح عالقين في مصر، مما أثار الارتباك والضغوط المالية بشكل واسع، واتسعت الأزمة مع فشل إف تي آي للرحلات في الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث تدين بحوالي 133 مليون دولار للإقامة في الفنادق المصرية وديون لشركات السياحة المحلية المسؤولة عن تنظيم وتوزيع هؤلاء السياح في مختلف الوجهات في مصر.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN02092024000110011019ID1108626558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.