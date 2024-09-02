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ثالث أكبر مؤسسة سياحية في أوروبا تشهر إفلاسها رسمياً

9/2/2024 7:33:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت محكمة ميونخ، الاثنين، إجراءات إشهار إفلاس مجموعة «إف تي آي» الألمانية للسياحة، وهي ثالث أكبر مجموعة سفر في أوروبا.

وأعلن مدير الإعسار، أكسل بيرباخ، أن ما يقدر بنحو 350 ألف دائن يمكنهم الآن تسجيل مطالباتهم.

ومعظم الدائنين من المسافرين الذين لم تعد الشركة قادرة على تنفيذ رحلاتهم المدفوعة مسبقاً. ومن المقرر أن يقوم صندوق تأمين السفر الألماني بتعويض هؤلاء عن الأموال.

ومن المقرر الآن تسريح حوالي 600 موظف في المجموعة، ويمكن لـ130 موظفاً البقاء حتى نهاية هذا العام، بينما تم تشغيل 300 آخرين في وظائف جديدة.

وقالت مجموعة «إف تي آي» في يونيو الماضي إنها مع استمرار انخفاض الحجوزات حتى بعد عرض شراء بقيمة يورو واحد في الآونة الأخيرة، إضافة إلى الطلبات الغارقة، أصر العديد من الموردين على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها.

وإعلان الشركة الإفلاس ترك حوالي 11.000 سائح عالقين في مصر، مما أثار الارتباك والضغوط المالية بشكل واسع، واتسعت الأزمة مع فشل إف تي آي للرحلات في الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث تدين بحوالي 133 مليون دولار للإقامة في الفنادق المصرية وديون لشركات السياحة المحلية المسؤولة عن تنظيم وتوزيع هؤلاء السياح في مختلف الوجهات في مصر.

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