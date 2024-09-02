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«آر.إي.أيه» تدرس شراء موقع «رايت موف» للعقارات بـ 5.8 مليار دولار​

9/2/2024 7:33:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تدرس شركة آر.إي.أيه جروب التابعة لإمبراطورية الملياردير روبرت مردوخ شراء موقع العقارات البريطاني رايت موف المقدرة قيمته بحوالي 5.8 مليار دولار بهدف تكوين شركة عالمية في مجال التسويق الرقمي للعقارات.

وقالت شركة آر.إي.أيه المسجلة في أستراليا والمملوكة لمجموعة نيوز كورب، الاثنين، إنها تدرس الاستحواذ على رايت موف في صفقة سيتم سداد قيمتها في صورة مبالغ نقدية وأسهم، وأضافت أنها لم تبدأ التواصل مع الشركة البريطانية او تجري محادثات معها.

قفزت أسهم «رايت موف» بنسبة 23% وانخفضت أسهم مجموعة «آر.إي.أيه» بنسبة 6% خلال التداولات.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الصفقة في حال اتمامها ستعزز وجود آر.إي.أيه التي تعتبر أكبر لاعب في مجال التسويق العقاري الرقمي في أستراليا وتوسعت بالفعل في أسواق أخرى مثل الهند. في الوقت نفسه يحقق موقع رايت موف نموا مطردا في إيراداته خلال السنوات الأخيرة، في حين من المتوقع ازدهار السوق العقارية في بريطانيا ككل مع تراجع أسعار الفائدة.

ووفقا للقواعد البريطانية أصبح على شركة آر.إي.أيه الإعلان رسميا عن موقفها من تقديم عرض استحواذ أم لا حتى 30 سبتمبر الحالي.

وقالت الشركة الأسترالية في بيان اليوم إن اندماجها مع رايت موف سيتيح فرص كبيرة لتعظيم قيمة أسهم الشركتين وتحقيق عائدات كبيرة للمساهمين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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