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كارلو أنشيلوتي: فترة التوقف الدولي تأتي في وقت غير مناسب

9/2/2024 7:33:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني تخوفه نسبيا من أول فترة للتوقف الدولي هذا الموسم، وذلك بعد مرور أربع جولات من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لناديه على شبكة الإنترنت "فترة التوقف الدولي غير مناسبة لنا على الإطلاق، لأنها ستحرمنا من اللاعبين خاصة الذين يسافرون إلى أمريكا الجنوبية ويواجهون بعض المعاناة في العودة".

وأضاف المدرب الإيطالي "الأمر الوحيد الذي أتمناه ألا يتعرض أحد للإصابة، لأنه الخطر الأكبر، أما ضغط المباريات فهو أمر معتاد".

في المقابل بدا كارلو أنشيلوتي واثقا في قدرات فريقه رغم تذبذب النتائج في بداية الموسم بتعادلين مع مايوركا ولاس بالماس وفوزين على بلد الوليد وريال بيتيس.

وشدد الإيطالي المخضرم "لسنا قلقين أو محبطين، بل لدينا حافز كبير لمحاولة القيام بعمل أفضل، حققنا فوزا مستحقا أمام بيتيس مساء الأحد، لندخل فترة التوقف الدولي بأجواء إيجابية".

وأوضح المدير الفني لريال مدريد أن فريقه يفتقر للاستمرارية، مضيفا "في بعض الأحيان نخسر مباريات بدون مبرر، وأؤكد أن العمل الجماعي كان وسيبقى مفتاح النجاح، أما تسجيل الأهداف فهو آخر مشاكلنا".

وانتقل كارلو أنشيلوتي للحديث عن كيليان مبابي الذي سجل الهدفين في شباك بييتس، ليكسر صيامه عن التهديف في أول ثلاث جولات من بطولة الدوري، علما بأن اللاعب الفرنسي سجل هدفا في ظهوره الأول أمام أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي.

وقال أنشيلوتي "لم نمارس أي ضغط على مبابي لتسجيل الأهداف، لقد أدى مباراة جيدة، وعمل بشكل جماعي مميز مع زملائه، وزميله فينيسيوس جونيور تعامل بشكل رائع بتركه يسدد ركلة الجزاء ليسجل مبابي هدفا ثانيا".

وأتم مدرب ريال مدريد تصريحاته "تسجيل الأهداف أمر مهم لمبابي، ولكن يبقى الأهم هو تقييم العمل الجماعي، والذي كان أفضل من المباراة الماضية".

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