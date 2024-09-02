جوارديولا يشكك في جاهزية فودن للعب مع إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

استبعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الإنجليزي الممتاز اليوم الاثنين انضمام وسط فريقه فيل فودن إلى تشكيلة إنجلترا لخوض مباراتي أيرلندا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية بسبب شعوره بالتعب.

وشارك اللاعب (24 عاما)، والذي استدعاه لي كارسلي مدرب إنجلترا المؤقت لخوض أيرلندا في دبلن في السابع من سبتمبر أيلول الجاري ومباراة فنلندا على استاد ويمبلي بعدها بثلاثة أيام، في مباراة واحدة فقط مع سيتي هذا الموسم كبديل في المباراة الافتتاحية بالدوري أمام تشيلسي قبل أسبوعين.

وقال جوارديولا حينما سُئل عن انضمام فودن لتشكيلة إنجلترا "لا أعتقد ذلك الآن. أظن أنه لن ينضم، ولكنني لا أعرف. لا يشعر بأنه على ما يرام. ولكن المنتخبات الوطنية هي التي تقرر ذلك".

وشارك فودن في 41 مباراة دولية مع إنجلترا وبدأ أساسيا في جميع مباريات بلاده ببطولة أوروبا 2024 التي أقيمت في ألمانيا.



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