10.6 ملايين زائر لدبي في 7 أشهر بزيادة 8%

عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كوجهة مفضل للسياح الدوليين، مع استقبالها أكثر من 10.62 ملايين زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2024، بنمو 8 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 9.83 مليون زائر، وبزيادة أكثر من 790 ألف زائر مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة واصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابته حيث وصل معدل اشغال الغرف الفندقية الى 77% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2024، مقارنة مع متوسط اشغال 76% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 24.5 مليون ليلة مبيت خلال أول 7 أشهر من 2024 مقابل 23.8 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 3% مقارنة مع العام 2023، في حين بلغ متوسط إقامة الزائر خلال الفترة بين يناير ويوليو 2024 نحو 3.6 ليلة فندقية مقابل 3.8 ليلة في الفترة ذاتها من العام 2023.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 527 درهماً مقارنة بـ 508 درهم في الفترة ذاتها من 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة الى 406 مقابل 388 درهماً في 2023.

وتواصل دبي تسجيل أرقام قياسية في أداء قطاع السياحة وعدد الزوار الدوليين الامر الذي يؤكد التزامها بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والارتقاء بالدور الرئيسي لقطاعي السياحة والضيافة لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في دبي.





الطاقة الاستيعابية

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي، 151.4 ألف غرفة فندقية، بنمو 2% مقارنة مع 148.7 ألف غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2023. وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 1% إلى 825منشأة فندقية بنهاية يوليو 2024، مقابل 813 منشأة في نهاية يوليو 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 52.7 ألف غرفة فندقية ضمن 165 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 29%، مسجلة 43.5 ألف غرفة فندقية ضمن 196 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 28.8 ألف غرفة فندقية ضمن 275 منشأة فندقية وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.7 ألف شقة ضمن 80 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 8% من حجم السوق بنحو 12.4 ألف شقة ضمن 109 منشاة.





المناطق

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 20% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي بنحو 2.08 مليون زائر، يليها منطقة جنوب اسيا بنحو 17% من اجمالي عدد الزوار(1.84 مليون زائر)، ثم استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة 14% (1.53 مليون زائر)من مجمل الزوار القادمين الى دبي، و14% من منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية (1.5 مليون زائر) و12 % من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (1.23 مليون زائر)، و10% من دول شمال وجنوب شرق آسيا (1.02 مليون زائر)، وصلت حصة الزوار القادمين من الامريكيتين 7%(710 الاف زائر)، و5% من أفريقيا (481 ألف زائر) ،ومن استرالاسيا 2% من مجمل عدد زوار دبي بنحو 187 ألف زائر.

ويأتي ارتفاع عدد الزوار الدوليين خلال العام الجاري نتيجة الاستراتيجيات الشاملة التي اعتمدتها الإمارة ونفذتها في عدد من الركائز الأساسية لقطاع السياحة، بما في ذلك الاستدامة، وريادة الأعمال، والابتكار، فضلاً عن مجموعة من العوامل الرئيسية الأخرى.

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