مطار دبي يواصل الصدارة العالمية في حجم السعة المقعدية خلال سبتمبر

واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال سبتمبر الجاري، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي، أكثر من 4.92 ملايين مقعد خلال سبتمبر 2024 (9.84 على الرحلات الدولية في الاتجاهين)، مقارنة بنحو 4.7 ملايين مقعد مجدول في سبتمبر العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 4.4 %.

وجاء النمو في حجم السعة المقعدية في الوقت الذي يواصل فيه مطار دبي تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مقارنة بمستويات العام الماضي.

وذكرت «أو إيه جي» أن مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول في العالم كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال سبتمبر الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية، في حين جاء مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني، مسجلاً 4.1 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي، بنحو 3.53 ملايين مقعد مجدول، ثم مطار سول في المركز الرابع 3.5 ملايين مقعد، يليه مطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي الذي حل في المركز الخامس بـ 3.42 ملايين مقعد مجدول، ثم مطار سنغافورة 3.4 ملايين مقعد، يليه مطار استنبول بنحو 3.3 ملايين مقعد و مطار فرانكفورت 3.2 ملايين مقعد.

وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي واصل أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل 5.2 ملايين مقعد مجدول خلال سبتمبر الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.6 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية.

وأكد مطار دبي الدولي مجددًا على مكانته كمحرك رئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي في دبي، حيث استقبل 44.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني وحده، استقبل مطار دبي الدولي 21.8 مليون مسافر، بزيادة قدرها 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجل إجمالي حركة طيران وصلت إلى 107,000. وكان شهر يناير الأكثر ازدحامًا، حيث استقبل مطار دبي الدولي 7.9 مليون مسافر.

ويعكس هذا الإنجاز مكانة مطار دبي الدولي كبوابة عالمية رئيسية، وذلك بفضل شبكة وجهاته الواسعة والمتنامية التي تربط دبي بأهم الأسواق الدولية. ويسهم هذا الدور الحيوي للمطار في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والسياحة، مما يعزز النمو الاقتصادي للإمارة.

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