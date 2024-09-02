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لم يشعر بها أحد رغم موتها خلال العمل قبل 4 أيام!

9/2/2024 7:22:34 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عثرت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية على جثة موظفة في بنك ويلز فارجو، بعد شكوى زملائها من انبعاث رائحة كريهة في المكان، ليتبيّن أنها ميتة منذ أيام، دون أن يشعر بها أحد.

وكانت دينيس برودوم، البالغة من العمر 60 عاماً، قد جاءت إلى العمل يوم الجمعة، واستخدمت بطاقة هويتها لدخول المبنى في 16 أغسطس (آب) في السابعة صباحاً، ثم توفيت على مكتبها، لكن لم يتم العثور على جثتها إلا بعد 4 أيام.

وقال أحد موظفي بنك ويلز فارجو لقناة K12News التابعة لشبكة NBC، إن العديد من الموظفين اشتكوا من رائحة كريهة، عندما عادوا إلى العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم تجاهلوا الأمر، واعتقدوا أنه بسبب مشكلة في السباكة.

وقال موظف آخر إن أحد زملائه عثر على دينيس برودوم ميتة على مكتبها، فأبلغ حراس الأمن، الذين أبلغوا بدورهم الشرطة على الفور.

ولم يكشف المسؤولون عن سبب وفاة الموظفة، على الرغم من قولهم إن التحقيق الأوّلي لم يُظهر أي دلائل على وجود شبهة جنائية.

وأبدى العمال غضبهم من عدم قيام حراس أمن المبنى بعملهم على أكمل وجه، باعتبار أنه كان من المفترض أن يعثروا على برودوم في وقت سابق، متهمين إياهم بالإهمال.

من جهته، أصدر بنك ويلز فارجو بياناً مفاده أنهم "يشعرون بالحزن العميق بسبب الوفاة المأساوية لزميلتهم، وسوف يوفرون مستشارين نفسيين لدعم موظفي المكتب"، مع التأكيد على تعاونهم مع الشرطة في تحقيقاتها حول الواقعة.

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