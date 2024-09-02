لم يشعر بها أحد رغم موتها خلال العمل قبل 4 أيام!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عثرت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية على جثة موظفة في بنك ويلز فارجو، بعد شكوى زملائها من انبعاث رائحة كريهة في المكان، ليتبيّن أنها ميتة منذ أيام، دون أن يشعر بها أحد.
وكانت دينيس برودوم، البالغة من العمر 60 عاماً، قد جاءت إلى العمل يوم الجمعة، واستخدمت بطاقة هويتها لدخول المبنى في 16 أغسطس (آب) في السابعة صباحاً، ثم توفيت على مكتبها، لكن لم يتم العثور على جثتها إلا بعد 4 أيام.
وقال أحد موظفي بنك ويلز فارجو لقناة K12News التابعة لشبكة NBC، إن العديد من الموظفين اشتكوا من رائحة كريهة، عندما عادوا إلى العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم تجاهلوا الأمر، واعتقدوا أنه بسبب مشكلة في السباكة.
وقال موظف آخر إن أحد زملائه عثر على دينيس برودوم ميتة على مكتبها، فأبلغ حراس الأمن، الذين أبلغوا بدورهم الشرطة على الفور.
ولم يكشف المسؤولون عن سبب وفاة الموظفة، على الرغم من قولهم إن التحقيق الأوّلي لم يُظهر أي دلائل على وجود شبهة جنائية.
وأبدى العمال غضبهم من عدم قيام حراس أمن المبنى بعملهم على أكمل وجه، باعتبار أنه كان من المفترض أن يعثروا على برودوم في وقت سابق، متهمين إياهم بالإهمال.
من جهته، أصدر بنك ويلز فارجو بياناً مفاده أنهم "يشعرون بالحزن العميق بسبب الوفاة المأساوية لزميلتهم، وسوف يوفرون مستشارين نفسيين لدعم موظفي المكتب"، مع التأكيد على تعاونهم مع الشرطة في تحقيقاتها حول الواقعة.
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