مراهق يقتل جدته في مصر بسبب تطبيقات المراهنات

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- Khaberni) خبرني - أقدم مراهق مصري على قتل جدته، 84 عاماَ، في جنوب العاصمة القاهرة، بسبب أحد تطبيقات المراهنات على الإنترنت، وفق ما نقلت تقارير محلية وعربية اليوم السبت.
وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن المتهم كان معتاداً على سرقة جدته لتعويض خسائره في المراهنات.
وتبين أنه تسلل أمس الجمعة، إلى شقتها لسرقة بعض الأموال، وحين اكتشفت الأمر اعتدى عليها بسلاح أبيض وسدد لها 6 طعنات.
** تطبيقات المراهنة
ويذكر أن الفترة الماضية، شهدت انتشار ظاهرة جديدة بين الشباب المصري الحالم بالثراء السريع، تتمثل في تطبيقات مختلفة للمراهنات، توفر مصدر دخل دون أي مجهود، بفضل محفظة إلكترونية ومبلغ مالي للمراهنة والتربح.
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