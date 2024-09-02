مراهق يقتل جدته في مصر بسبب تطبيقات المراهنات

MENAFN - Khaberni) خبرني - أقدم مراهق مصري على قتل جدته، 84 عاماَ، في جنوب العاصمة القاهرة، بسبب أحد تطبيقات المراهنات على الإنترنت، وفق ما نقلت تقارير محلية وعربية اليوم السبت.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن المتهم كان معتاداً على سرقة جدته لتعويض خسائره في المراهنات.

وتبين أنه تسلل أمس الجمعة، إلى شقتها لسرقة بعض الأموال، وحين اكتشفت الأمر اعتدى عليها بسلاح أبيض وسدد لها 6 طعنات.







** تطبيقات المراهنة

ويذكر أن الفترة الماضية، شهدت انتشار ظاهرة جديدة بين الشباب المصري الحالم بالثراء السريع، تتمثل في تطبيقات مختلفة للمراهنات، توفر مصدر دون أي مجهود، بفضل محفظة إلكترونية ومبلغ مالي للمراهنة والتربح.

