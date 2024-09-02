بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي تنطلق 29 نوفمبر

تستعد بطولة الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، للانطلاق هذا العام، في الفترة ما بين 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ملعب «ذا سيفنز»، وستشهد 3 أيام من الفعاليات المميزة، التي تناسب كافة فئات المجتمع، في حدث يتميز بأنه أكبر مهرجان وترفيهي في الشرق الأوسط.



وتحمل البطولة بنسختها هذا العام، عنوان «عطلة نهاية الأسبوع لهذا العام»، حيث تتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية والموسيقية والترفيهية على مدى نهاية أسبوع، حافلة بالتشويق والمنافسة، مع مشاركة أكبر تشكيلة من الرياضيين العالميين، ونخبة من الفنانين والمشاهير، بالإضافة إلى توفيرها لخدمات الضيافة الرفيعة والواعدة، مع مشاركة 128 دولة في خمس رياضات مختلفة، إلى جانب الرجبي السباعي، تشمل كرة الشبكة ورياضات اللياقة وتنس البادل.



كما طرحت اللجنة المنظمة تذاكر الحدث بأسعار تبدأ من 425 درهماً، أو 550 درهماً لعطلة نهاية الأسبوع، والتي أصبحت متوفرة الآن عبر الموقع الإلكتروني emiratesdubai7s، لتشمل مجموعة متنوعة من الباقات، بما فيها تذاكر اليوم الواحد وعطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى باقات الضيافة الشاملة، التي تتيح الوصول إلى «غرفة الشمس» الجديدة والحصرية لنسخة هذا العام، الخاصة بباقة كبار الشخصيات، مع توفر باقات الضيافة والتسجيل المسبق.



ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 80 ألف مشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميع أنحاء العالم، وذلك ضمن سلسلة «إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي» لعام 2024-2025، بعد النجاح المميز للنسخة السابقة، التي شهدت حضور أكثر من 6000 مشارك، و560 فريقاً من كافة المستويات والأعمار، من 32 دولة.



وتتنوع الأنشطة الرياضية التي ستخلق تجربة ممتعة للجمهور، حيث تشمل بطولة الكريكيت التي تقدمها شركة «دلسكو»، والتي تشهد توسعاً عاماً تلو الآخر، بالإضافة إلى جذبها لنخبة من فرق الهواة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، إلى جانب بطولة كرة الشبكة، التي تقدمها شركة «نخيل لإدارة المجتمعات»، حيث توفر منطقة مكونة من 4 ملاعب، والتي تم تجديدها حديثاً للاعبين والجمهور، متضمنة نطاقاً واسعاً من الأنشطة الترفيهية.



كما ستشهد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، النسخة الثالثة من مسابقات اللياقة، بالإضافة إلى بطولة WODON3، التي تضم فرقاً مختلطة، تتنافس في تمارين القوة واللياقة البدنية، وبطولة «ريباوند» الخاصة بتنس البادل، وتستهدف هواة البادل من كافة المستويات، للتنافس على ملاعب مصممة بدقة، مع إمكانية الوصول الكامل إلى البطولة خلال عطلة نهاية الأسبوع.